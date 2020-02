ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Coronavirus: la virologa fa chiarezza (26 febbraio)

Maria Rita Gismondo. virologa dell’ospedale Sacco di Milano, approfondisce il caso Coronavirus cercando di fare chiarezza su alcuni particolari molto importanti. Ecco le sue parole a Porta a Porta: “I tamponi vanno fatti a chi ha sintomi. Il virus circola in queste zone da mesi con sintomatolagie simil influenzali che non abbiamo riferito al Coronavirus. Se facciamo tamponi a tappeto perderemo tempo e denaro. Dobbiamo mirare alle persone sintomatiche, visto che il rischio è quello di trovarsi di fronte a positivi asintomatici che non avranno mai il virus. Scambiamo l’infezione con la patologia. Il numero che hanno contratto il virus non sono per forza da considerarsi malate“.

Ultime notizie, petrolio in calo a New York

Mentre in Europa si parla del Coronavirus, e l’allarme non scende, negli Stati Uniti le preoccupazioni sono altre. Il petrolio infatti chiude in forte calo a New York e la cosa agita di riflesso la borsa di tutto il mondo. Si parla di quotazioni che vanno a perdere il 3% a 49.90 dolari al barile. Si parla del minimo delle ultime due settimane. Il Coronavirus però non è del tutto slegato a questo fattore, anzi potrebbe essere di fatto uno dei fattori scatenanti. L’impatto di questa epidemia ha infatti colpito l’economia di tutto il mondo. Staremo a vedere come proseguirà il tutto nelle prossime settimane.

Ultime notizie, muore l’ultima star del cinema muto

Si è spenta l’ultima star del cinema muto nota come Baby Peggy. La donna aveva compiuto 101 anni e si chiamava Diana Serra Cary. Fu considerata una bambina prodigio, iniziando a lavorare addirittura a 19 mesi quasi per caso. Al 1924, quando aveva sei anni, quella che all’epoca era solo una bambina era già comparsa in ben 150 cortometraggi anche se purtroppo la maggior parte di questi sono andati persi. Era stata ospite alle Giornate del cinema muto di Pordenone e il direttore Jay Weissberg ha voluto ricordare come riportato da Ansa: “Oggi piangono tanto la deliziosa piccola star dotata di un prodigioso senso della comicità e dai tempi comici incredibili”.

Ultime notizie, oggi tocca alla Juventus

Il Napoli sfiora l’impresa, ma comunque chiude con un soddisfacente 1-1 la sfida al San Paolo contro il Barcellona sperando ora di andare in Spagna per giocarsi il tutto per tutto. Stasera intanto tocca alla Juventus di Maurizio Sarri che sarà ospite del Lione di Rudi Garcia vecchia conoscenza del campionato italiano. Si conclude quindi stasera l’andata degli ottavi di finale che ci permetterà di tracciare un primo bilancio in attesa delle gare di ritorno. Si continua a discutere anche nel calcio sull’allarme Coronavirus e dunque su quello che vedremo nella prossima giornata di Serie A che potrebbe subire modifiche in vari sensi di marcia.



