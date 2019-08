Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: due morti per un parcheggio nel messinese (16 agosto)

Le ultime notizie che ci arrivano dalla Sicilia sono decisamente preoccupanti. A Messina infatti si parla di due omicidi nel comune di Ucria. Si tratta di zio e nipote rispettivamente di 60 e 30 anni che sono stati colpiti da un fucile dopo una lite per un parcheggio con un’altra persona. I Carabinieri hanno aperto delle indagini, sulle tracce dell’omicida che ha abbandonato il luogo dell’accaduto senza provare nemmeno a soccorrere i due. I testimoni presenti sul posto hanno parlato di una rissa molto violenta tra persone presenti durante l’omicidio e la persona che aveva sparato, anche se al momento non è chiaro se ci siano dei feriti.

Ultime notizie, sono morti due fratellini dispersi in mare

A Pescara sono morti due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare nel Chietino, precisamente ad Ortona. Dopo che erano stati dati per dispersi sono rivenuti su una scogliera frangiflutti. Pare che i bimbi di origine cinese, ma nati in Italia e residenti a Pescara nel comune di Montesilvano, stavano facendo il bagno quando improvvisamente le onde li avrebbero sbalzati sopra gli scogli. Il padre ha fatto il possibile cercando di salvarli, gettandosi immediatamente in mare. I testimoni presenti sul posto hanno parlato di un malore per l’uomo che è stato portato in salvo senza riuscire ad arrivare a salvare i suoi figli. Sul posto sono arrivati Capitaneria di Porto, motovedette, elicotteri, Vigili del Fuoco, ambulanze, Polizia di Stato e Carabinieri.

Ultime notizie, vanno avanti i lavori a Genova anche a Ferragosto

Anche a Ferragosto non si fermano i lavori nel cantiere di Genova per la costruzione di un nuovo viadotto. Il lavoro in questo momento è concentrato sulla pila nove dove è stato allestito uno spazio per andare a ospitare la messa e la cerimonia di ricordo della morte di 43 vittime un anno dopo il crollo del ponte Morandi. La pila in questione è stata la prima ad essere costruita, alta già 20 metri anche se deve arrivare al doppio. L’obiettivo in agenda è quello di riuscire a riaprire il ponte prima della prossima primavera quella del 2020.

Il Torino di Walter Mazzarri non va oltre l’1-1 contro lo Shakhtyor, giocando su terreno neutro a Minsk. Dopo un primo tempo in cui la squadra soffre parecchio, una traversa e un miracolo di Sirigu salvano il risultato, nella ripresa arriva il gol di Simone Zaza con una grande giocata a pochi minuti dalla fine. Il pareggio lo regala un errore di Sirigu che regala un rigore ai suoi avversari. Nonostante questo i granata ricevono belle risposte da questa gara, considerando la vittoria dell’andata per 5-0 che metteva la qualificazione al prossimo turno di Europa League in cassaforte. E ora ci sarà lo scontro con il Wolves che freddano 4-0 il Pyunik con un Patrick Cutrone in grande forma autore di due assist.



