Diretta Shakhtyor Torino/ Streaming video tv: tutto facile? (Europa League)

Shakhtyor Torino, diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, si gioca al Dinamo Stadion di Minsk, capitale della Bielorussia. Ferragosto in campo per i granata: l’appuntamento sarà alle ore 19.00 italiane di oggi, giovedì 15 agosto, per una partita che a dire il vero dovrebbe essere una pura formalità per il Torino di Walter Mazzarri dopo la perentoria vittoria per 5-0 nella partita d’andata, giocata una settimana fa. Shakhtyor Torino dunque dovrebbe essere una tappa di avvicinamento a un playoff davvero intrigante con il Wolverhampton, dando quasi per scontato il passaggio del turno anche degli inglesi, a loro volta travolgenti nel match d’andata contro gli armeni del Pyunik. Per la precisione, ricordiamo che lo Shakhtyor per ribaltare la situazione dovrebbe vincere con almeno sei gol di scarto; con un 5-0 si andrebbe ai supplementari, con ogni altra ipotesi – compresa una sconfitta granata con cinque gol di scarto ma segnandone almeno uno – sarà il Torino a passare il turno dopo questo Ferragosto “alternativo” nella lontana Bielorussia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

E’ prevista la diretta tv di Shakhtyor Torino su canali televisivi in italiano e la diretta streaming video. Tifosi granata e appassionati di calcio potranno dunque seguire la partita in diretta sul canale satellitare Sky Sport che proprio ieri ha confermato la copertura televisiva dell’evento. Per i tifosi del Torino sarà possibile anche reperire informazioni in tempo reale dal sito e dai social ufficiali del Torino, ma anche dalla Uefa nella sezione del suo sito riservata alla Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTYOR TORINO

Parlando delle probabili formazioni attese per Shakhtyor Torino, è facile immaginare che Walter Mazzarri adotti un turnover piuttosto ampio. Il mister in questi giorni ha voluto mantenere alta la concentrazione, ma partendo da un vantaggio di cinque reti a zero è immaginabile che ci sia spazio per alcune seconde linee, magari anche il giovane talento Vincenzo Millico, già in gol contro il Debrecen nel turno precedente. La prudenza naturalmente vale soprattutto per chi non è al top, come ad esempio Izzo che era uscito acciaccato nella partita d’andata, mentre lo scatenato ‘Gallo’ Belotti di questo tempo potrebbe comunque giocare per sfruttare il suo momento magico, caratterizzato da quattro gol segnati in tre partite giocate fin qui nei preliminari di Europa League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico di Shakhtyor Torino, basandoci sulla proposta dell’agenzia di scommesse Snai. Favorito il Torino anche in trasferta, infatti il segno 2 è quotato a 1,60. Si sale poi a quota 3,90 in caso di pareggio e dunque naturalmente con il segno X, infine una vittoria bielorussa premierebbe 5,00 volte la posta in palio chi avrà puntato sul segno 1.



