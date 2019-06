Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Reggio Emilia choc, bambini abusati (28 giugno 2019)

Ha messo sotto shock l’Italia la storia che in provincia di Reggio Emilia ha visto uscire allo scoperto una rete di abusi verso bambini che, con sedute di psicoterapia ai limiti del lavaggio del cervello e usando anche l’elettroshock, venivano di fatto ‘ricondizionati’ e allontanati dalle famiglie d’origine per essere affidati a soggetti che spesso avevano avuto problemi con minori. L’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ ha portato all’arresto di 18 persone, tra le quali il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti.

Sale ancora la tensione riguardo la Sea Watch, la nave ONG con 42 migranti che ha forzato il blocco della Finanza e stazione oggi davanti al porto di Lampedusa. L’Italia non accetta lo sbarco e il Ministro dell’Interno Salvini tuona contro l’Olanda, che pur essendo la Sea Watch battente bandiera dei Paesi Bassi, pur accettando le conseguenze legali delle azioni della nave ha rifiutato l’ipotesi di accogliere i migranti

Continuano le trattative per evitare procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia per eccesso di debito. Al momento non sono stati presi provvedimenti, le decisioni sono state rinviate proprio alla luce di questi negoziati, con una settimana fissata come deadline dal collegio dei commissari europei presieduto da Jean-Claude Juncker per arrivare a un accordo che possa scongiurare l’ipotesi della sanzione.

Una giornata a 40 gradi per molte città italiane. Chiamatelo ‘Lucifero’, chiamatelo ‘Urlo africano’, di sicuro si tratta della prima feroce incursione dell’anticiclone africano in Italia in questa estate. Tante città da bollino rosso al centro nord, a Torino si sono fatti registrare 39 gradi. Caldo presente ma meno opprimente al Sud Italia, una prima tregua si dovrebbe far registrare nel weekend, ma l’afa sarà opprimente almeno fino a martedì prossimo.

Grande folla e commozione a Rocca di Papa per il funerale del defunto Sindaco Emanuele Crestini, anche alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Crestini è morto a causa dell’esplosione nel palazzo Comunale di Rocca di Papa dovuta a una fuga di gas. Eroico il comportamento del Sindaco che aveva fatto evacuare il palazzo mettendo il salvo tutte le altre persone prima di tentare la fuga ma restare tragicamente investito dall’esplosione.

Grande scalpore nel mondo dello sport per l’impresa dell’atleta americano Erik Weihenmayer, non vedente eppure capace di compiere evoluzioni straordinarie tra le rapide praticamente a occhi chiusi. Weihenmayer ha stabilito diversi record e si è imposto come atleta anche in precedenti imprese. Prima di queste sue evoluzioni fra i torrenti più tortuosi aveva ottenuto fama mondiale per essere stato il primo scalatore non vedente ad aver raggiunto la vetta dell’Everest.



