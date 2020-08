ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora, Speranza “no a un nuovo lockdown” (24 Agosto)

Molta preoccupazione per i tanti nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime ore: nella giornata di oggi superati i 1000 casi, ma tale aumento non affatica gli ospedali per il numero di ricoverati. Calano invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva e a tal proposito il ministro della Salute, Speranza, ribadisce che non ci sarà un nuovo lockdown totale perchè la situazione non è paragonabile a quella registrata a marzo. Rilancia un appello ai giovani e invita la popolazione italiana ad utilizzare l’app Immuni, ancora troppo poco scaricata e avviata dagli italiani.

A preoccupare maggiormente il governo, che non esclude la creazione di zone rosse locali, è il rientro dalle vacanze: nella giornata di ieri è stato il Lazio a registrare il più alto numero di casi positivi, il 45% dei quali proveniva dalla Sardegna. E così per arginare l’aumento dei casi nell’isola Covid free fino a qualche tempo fa è stato reso obbligatorio il tampone sia in arrivo che in partenza dall’isola: ma c’è chi solleva forti dubbi sull’efficacia dei test rapidi.

Ultime notizie, il corpo di Sabrina Beccalli non si trova

Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni scomparsa a Crema la notte di Ferragosto, non si trova: del suo corpo non vi è alcuna traccia e il suo amico, Alessandro Pasini di 45 anni, è attualmente in carcere, dopo aver rivelato di esser stato lui a bruciare l’auto della donna. Si supponeva che il corpo della donna si trovasse in una cisterna di liquami a Vergonzaga, nel Cremonese, ma le ricerche effettuate questa mattina hanno dato esito negativo. La sorella della vittima ha rivelato di essere disposta a perdonare l’uomo, in carcere accusato di omicidio e distruzione di cadavere, purchè riveli dove ha nascosto il corpo di Sabrina.

Ultime notizie, maltempo al nord

Che l’estate sia finita, nessuno può saperlo: ciò che è certo è che il Nord Italia è stato investito da un’onda di maltempo che ha portato ad un’allerta arancione in Lombardia e allo staccamento di una grossa frana dalla parete del Monviso. Forti acquazzoni e temporali si sono abbattuti sul Bellunese e a Merano: in quest’ultima città la grandine e la forte pioggia ha trasformato le strade in fiumi, rendendo impossibile la circolazione.



