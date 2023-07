ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Vittorio Prodi, è morto il fratello di Romano ed ex europarlamentare Pd

Ultime notizie politica: è morto Vittorio Prodi, fratello di Romano ed ex europarlamentare

Le ultime notizie rilanciate dall’ANSA confermano un nuovo lutto per l’ex Premier Romano Prodi: è morto infatti questa mattina a Bologna il fratello Vittorio Prodi, anche lui con un passato in politica nelle file del Centrosinistra. Dal 1995 al 2004 Vittorio è stato presidente della Provincia di Bologna mentre per due mandati consecutivi – nel 2004 e nel 2009 – è stato anche europarlamentare per l’Ulivo poi divenuto Pd.

Laureato in fisica, professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti: Vittorio Prodi è stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. «È scomparso Vittorio Prodi. Uomo delle istituzioni di grande intelligenza e umanità. Con lui ho condiviso tanti momenti di incontro e di impegno. Ricordo con quanta passione, da presidente della Provincia di Bologna, fu protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. Vittorio ha meritato davvero la riconoscenza della nostra comunità civile e politica»: così il ricordo del deputato Pd Andrea De Maria. Solo lo scorso 13 giugno Romano Prodi perdeva anche la moglie, Flavia Franzoni, morta dopo un malore durante un pellegrinaggio francescano a Gubbio.

A Cologno Monzese nella notte tra venerdì e sabato accoltellata una 20enne

All’alba di ieri a Cologno Monzese si è presentato presso la caserma dei carabinieri un uomo di 23 anni di origine marocchina ha confessato un delitto avvenuto la notte precedente. L’uomo si chiama Zakaria Atqaoui, ed ha ucciso l’ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, con vari fendenti alla gola. I carabinieri lo hanno posto in stato di fermo e stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. I due avevano trascorso insieme la serata precedente con la presenza di un’amica.

Ultime notizie benzina: notevole aumento dei prezzi dei carburanti in autostrada

Nel momento di massimo utilizzo delle autostrade per gli spostamenti degli italiani nei luoghi di vacanza, i distributori dislocati sulla rete autostradale fanno registrare il massimo prezzo per quanto riguarda la benzina, in modalità servito con il prezzo che supera i 2,5 euro al litro.

La denuncia di questa situazione è arrivata da parte della associazione Assoutenti dopo le rilevazioni che sono state eseguite negli ultimi giorni. Da martedì 1 agosto ci sarà anche l’obbligo di esporre i nuovi cartelloni che debbono indicare, oltre al prezzo praticato dal distributore anche quello medio a livello nazionale.

Tamponamento a catena sulla statale Aurelia: le ultime notizie

Nel primo pomeriggio di sabato, sulla statale Aurelia, nel tratto compreso tra Venturina e San Vincenzo, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto numerose vetture ed ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il tamponamento ha coinvolto un pulmino e tre autovetture con un totale di 11 feriti tre dei quali in gravi condizioni. La corsia di transito verso nord è stata chiusa dalle 12.40 alle 15.00, mentre quella opposta è stata chiusa per il tempo necessario all’atterraggio dell’elicottero di soccorso, intervenuto insieme al 118 ed ai vigili del fuoco.

Ultime notizie FI: Verstappen si aggiudica la gara sprint nel Gran Premio del Belgio

Dopo essersi qualificato al primo posto nelle prove, il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha vinto la gara sprint che si è disputata sabato a Spa. La gara è partita in ritardo a causa della pioggia ed ha avuto un andamento abbastanza burrascoso con la Safety Car entrata in pista per una “botta” a muso di Fernando Alonso.

Dopo Verstappen si sono classificati Piastri che sta dimostrando di essere un pilota molto competitivo, e Gasly. Le due Ferrari di Sainz e Leclerc si sono classificate rispettivamente quarta e quinta sfruttando la penalizzazione di 5 secondi che è stata attribuita ad Hamilton. Oggi in pole position ci sarà però il ferrarista monegasco in quanto Verstappen è stato penalizzato per il nuovo cambio venerdì durante le prove.

Ai mondiali di scherma giornata trionfale per l’Italia: ultime notizie e vittorie

Nella giornata del mondiale di scherma in corso di svolgimento a Milano, si sono disputate due finali a squadre, il fioretto donne ed a seguire la spada uomini. In entrambi i casi la nazionale italiana era opposta a quella francese e per gli azzurri sono arrivate due medaglie d’oro aggiudicate in maniera molto netta. Le ragazze del fioretto, dopo aver monopolizzato il podio nella gara individuale hanno confermato il successo della scorsa edizione del mondiale meritandosi nuovamente l’appellativo di Dream Team.

Le quattro ragazze che sono scese in pedana vincendo per 45 – 39 sono Favaretto, Volpi, $Errigo e Palumbo. Dopo il loro successo sono saliti in pedana gli spadisti, che hanno conquistato un successo ancora più netto contro i transalpini battuti 45 – 31 dopo una serie di assalti che ha visto l’Italia, composta da Santarelli, Di Veroli, Cimino e Vismara. Per i ragazzi il successo di squadra in questa specialità mancava da 30 anni.











