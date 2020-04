ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus, tensione in Giappone (16 aprile)

Pubblicità

Le autorità sanitarie giapponesi hanno registrato 311 nuovi casi di infezione da Covid 19 nel Paese e 7 vittime nelle ultime 48 ore. Complessivamente il numero delle persone contagiate è salito a quota 8.357, compresi 712 persone che hanno contratto il coronavirus sulla nave Diamond Princess. E’ stato dichiarato lo stato di emergenza in 30 province. Gli ospedali rischiano il collasso, per le numerose richieste di intervento sanitario. Il primo ministro Shinzo Abe ha inviato la gente a non frequentare luoghi di aggregazione, come bar, ristoranti, karaoke, per contenere la diffusione dell’epidemia. Per contrastare la crisi economica del Paese i parlamentari hanno deciso di ridurre gli stipendi del 20% per l’intero anno. L’intesa è stata raggiunta tra l’esecutivo guidato dal partito liberale democratico ed il partito Democratico costituzionale del Giappone.

ULTIME NOTIZIE, USA SOSPENDE FINANZIAMENTI A OMS

Il presidente degli Stati Uniti ha sospeso i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per non aver impedito la diffusione del virus. Per il tycoon l’Oms non avrebbe ottenuto rapidamente le informazioni sul coronavirus e ritardato le misure di sorveglianza epidemiologica e virologica nei vari Stati. Secondo Trump è stato minimizzato il rischio di trasmissione sin dall’inizio dell’epidemia. Immediata la risposta dello speaker Nancy Pelosi che ha definito il presidente “un disastro“. Per il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ridurre in questo momento le risorse economiche in favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe un grave errore. Negli Stati uniti, infatti, i casi di contagio hanno superato quota 600 mila dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 2228 i morti per Covid 19 nelle ultime 48 ore.

ULTIME NOTIZIE, GERMANIA, LOCKDOWN FINO AL 3 MAGGIO

Non è cessata l’emergenza Covid 19 in Germania. I casi di infezione da coronavirus sono oltre 132 mila, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Il numero dei morti è salito a 3495, mentre 72.600 sono i pazienti dimessi dagli ospedali. Il Robert Koch Institut registra invece 127.584 casi di contagio e 3.254 vittime. La cancelliera Angela Merkel ha proposto oggi ai ministri di prorogare le misure di contenimento fino al 3 maggio. Lo riferisce la Dpa.

ULTIME NOTIZIE, CASE DI RIPOSO, 17% FUORI NORMA

Dall’inizio della diffusione del coronavirus, su 600 istituti di riabilitazione e case di riposo, ispezionati dai Nas, il 17% non rispettava le norme di contenimento. Nei 104 istituti sottoposti ad indagine, 61 persone sono state incriminate e 157 multate. A causa delle gravi negligenze 15 attività sono state chiuse ed i pazienti trasferiti in altri istituti. Gli interventi di controllo da parte delle forze dell’ordine sono avvenuti nelle case di riposo di Taranto, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Cosenza e Torino. In totale, da gennaio i Nas hanno eseguito 918 controlli, di cui il 30% sono risultati irregolari.



