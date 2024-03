Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi 18 marzo, Foggia: pestaggio 2 detenuti in carcere, arrestati 10 agenti

Ultime notizie Foggia, arrestati 10 agenti per pestaggio ai danni di 2 detenuti

Sono 10 gli agenti di polizia penitenziaria arrestati questa mattina con l’accusa gravissima di pestaggio nei danni di due detenuti all’interno del carcere di Foggia: tornato di stretta attualità dopo le clamorose rivolte in piena prima ondata Covid nel 2020, l’istituto torna a segnalare gravi rapporti intercorsi tra detenuti e forze dell’Ordine. Secondo quanto emerge dall’ordinanza emessa nelle scorse ore dal gip del Tribunale di Foggia – riportata dalle ultime notizie dell’ANSA – sono appunto 10 gli agenti accusati del pestaggio denunciato.

Le accuse a vario titolo citate dall’indagine restano: tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione di atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. I 10 agenti sono stati raggiunti stamani dall’ordinanza di odia cautelare agli arresti domiciliari dopo le indagini svolte nelle scorse settimane dai Carabinieri: secondo l’accusa, gli agenti avrebbero partecipato a vario titolo al violento pestaggio, compiuto l’11 agosto 2023 nel carcere di Foggia, nei confronti di due detenuti. Non solo, nelle indagini sarebbe stata accertata sia la «predisposizione e la sottoscrizione di atti falsi finalizzati a nascondere le violenze compiute», sia l’impedire che venissero emesse diagnosi delle lesioni riportate dai carcerati. Infine, riporta l’ANSA, «Sarebbero state inoltre accertate anche minacce e promesse di ritorsioni attraverso le quali due indagati avrebbero costretto le vittime a sottoscrivere falsi verbali di dichiarazioni in cui fornivano una versione dei fatti smentita dagli esiti delle indagini».

Femminicidio a Roma nel quartiere Quadraro: le ultime notizie

Secondo le ultime notizie riportate dalle agenzie, un cinese 36enne, Yu Yang, ha ucciso nella tarda serata di ieri la moglie, anche lei cinese, Li Xuemei, 37 anni, colpendola con diverse coltellate: il terribile femminicidio è accaduto all’interno del loro appartamento, alla presenza della figlia di 5 anni, nel quartiere Quadraro di Roma.

L’arma del delitto è stata trovata in casa ed il marito, che aveva tentato di fuggire, è stato tratto in arresto dalle forze dell’ordine. Al momento del ritrovamento, il cadavere della donna si trovava nel letto e presentava ferite da taglio nella zona dell’addome. Nello stesso appartamento, da almeno un mese vivevano altre due ragazze di nazionalità cinese che hanno testimoniato come tra i due accadessero abbastanza spesso dei litigi. Oltre alle testimonianze, le forze dell’ordine stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza.

Israele – Hamas, le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Benjamin Netanyahu ha parlato della guerra in atto contro Hamas ed ha dichiarato che, nonostante le pressioni internazionali che sono state fatte nelle ultime settimane, l’esercito israeliano entrerà tra alcune settimane a Rafah. Secondo i media internazionali il numero 3 di Hamas è stato colpito durante un attacco dell’Idf nella scorsa settimana, ma le sue attuali condizioni non sono chiare.

Nel Mar Rosso unità dell’esercito degli Stati Uniti hanno intercettato un drone Houti. La nave che ha portato nei giorni scorsi aiuti umanitari per circa 200 tonnellate a Gaza è ora rientrata alla sua base nel porto di Larnaca, nell’isola di Cipro. Le ultime notizie riguardo alle vittime della guerra parlano di 31.645 vittime e di 73.676 feriti. Un bilancio che, come ha comunicato il ministero della sanità di Gaza, sta aumentando giorno per giorno.

Le elezioni regionali in Basilicata: la sinistra si riunisce (in parte) su Marrese

Dopo la rinuncia alla candidatura da parte di Domenico Lacerenza, in Basilicata il campo del centrosinistra si è ricompattato e il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle stanno arrivando ad una intesa sul nome di Piero Marrese, attuale presidente della Provincia di Matera. Un accordo che ha suscitato l’ira di Calenda che si è dichiarato “Schifato e deluso”, con il suo gruppo che si deve riunire per definire la propria posizione.

Tra gli altri si era proposto anche Angelo Chiorazzo, ma sul suo nome si registra ancora il veto del gruppo M5S e di Giuseppe Conte, e l’asse con i pentastellati è richiesto dalla segreteria nazionale del PD. Alle due forze che sosterrebbero Piero Marrese si aggiunge anche l’Alleanza Verdi Sinistra: Renzi e Calenda a questo punto hanno deciso di convergere sul candidato del Centrodestra, il Governatore uscente Vito Bardi.

Federica Brignone vince l’ultimo gigante stagionale

Anche se non è stato sufficiente per imporsi nella coppa del mondo di specialità, la sciatrice italiana Federica Brignone, ha vinto domenica l’ultima prova di slalom gigante in programma a Saalbach. L’azzurra ha ottenuto il successo in una prova che l’ha vista scivolare e poi rialzarsi riuscendo ad ottenere il successo con un vantaggio di 1 secondo e 36 centesimi sulla seconda classificata, la neozelandese Robinson Per la Brignone è la 27esima vittoria assoluta in Coppa del Mondo, mentre la sciatrice svizzera Lara Gut Behrami, conquistando il 10° posto nella gara di oggi, ha vinto sia il trofeo dello slalom gigante che la classifica generale della coppa del mondo di sci alpino.











