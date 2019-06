ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi. Conte fiducioso sui conti pubblici (21 giugno)

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a infondere maggiore fiducia all’Italia per quanto riguarda la politica economica. Il premier ha sottolineato come le stime sul deficit siano migliori rispetto alle previsioni dell’Europa, che aveva stimato un 2,5% quando in realtà dovrebbe farsi registrare un 2,1%. Conte ha evidenziato di credere che l’Italia riuscirà a soddisfare le richieste di Bruxelles, dimostrandosi quel partner affidabile che negli ultimi anni, nonostante le difficoltà, è rimasta all’interno del perimetro dei limiti imposti dall’Unione Europea.

Ultime notizie, Berlusconi: è un Governo isolato

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha espresso forte preoccupazione riguardo l’operato del Governo gialloverde negli ultimi mesi. Berlusconi ha affermato di vedere un’Italia sempre più isolata in ambito internazionale a causa delle decisioni del Governo ed ha sottolineato di voler rilanciare il suo movimento politico, sperando che nel frattempo si riesca ad evitare la procedura d’infrazione UE sul debito che rappresenterebbe un ulteriore affanno per la già provata economia italiana.

Ultime notizie ISTAT: rischio calo PIL, italiani più vecchi

Secondo l’ISTAT l’Italia è alle prese con il peggior calo demografico degli ultimi 100 anni, gli italiani sono sempre più vecchi (i centenari sono ormai circa 15mila) e questo potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sull’economia. Le stile sul PIL continuano infatti ad essere in ribasso e potrebbe far segnare un indice negativo per quanto riguarda il secondo trimestre del 2019, il che potrebbe avere ripercussioni anche sulla prossima manovra economica del Governo.

Ultime notizie, Strage Viareggio: 7 anni a Moretti

L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è stato condannato a 7 anni di reclusione in merito al processo relativo alla strage di Viareggio, con un convoglio carico di GPL che il 29 giugno del 2009 deragliò sui binari nei pressi della stagione, causando un violentissimo incendio che si propagò alle abitazioni circostanti, causando ben 32 morti. Tra gli altri imputati Elia (RFI) e Soprano (Trenitalia) sono stati condannati a 6 anni di reclusione.

Ultime notizie, niente chemio alla figlia: genitori condannati

E’ arrivata una condanna a due anni di reclusione per ciascuno per Lino e Rita Bottaro, i genitori della 17enne Eleonora, la ragazza malata di leucemia che non fu sottoposta alle cure convenzionali, ma seguendo il cosiddetto metodo Hamer fu curata solo con cortisone e vitamine, morendo di fatto senza un vero trattamento per la sua malattia. Nonostante la condanna, la madre della ragazza deceduta nel 2016 ha dichiarato di essere convinta di non aver sbagliato nulla ed ha affermato che rifarebbe quanto messo in atto in passato, nonostante il tragico epilogo per la figlia.

Ultime notizie, Sarri-Juve. Champions? Sogno da inseguire

La Juventus ha presentato nella mattinata di giovedì il suo nuovo allenatore, l’ex Napoli e Chelsea Maurizio Sarri, dopo un mese di attesa e di incertezze. Il nuovo tecnico ha parlato del suo approdo in bianconero come del coronamento di un’intera carriera e soprattutto ha sottolineato di voler inseguire il massimo, Champions compresa. Nessun timore da parte di Sarri di aver tradito la causa del Napoli con il passaggio alla Juventus.

