Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Dpcm, stop bar e locali alle 18 (26 ottobre 2020)

Firmato dal Premier Conte, il nuovo Dpcm che contiene le misure per contrastare il coronavirus è un semi lockdown che entra in vigore dalla giornata di oggi e sarà valido fino al prossimo 24 novembre. Lo stop alle ore 18:00 all’attività di bar e ristoranti è stato confermato come nelle previsioni, mentre non ci sarà la chiusura obbligatoria la domenica ed i festivi. Le poche modifiche rispetto alla prima bozza vanno incontro alle richieste che erano state formulate da parte delle regioni. Per quanto riguarda i centri commerciali, non ci saranno le temute chiusure nei giorni del fine settimana e allo stesso modo si potrà continuare a circolare tra le regioni. Confermata anche la didattica a distanza per le scuole superiori, che dovrà essere svolta almeno al 75%. Questo dovrebbe consentire l’alleggerimento del carico di spostamenti in autobus ed altri mezzi pubblici. Viene inoltre raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari al di fuori del proprio comune. Divieti anche per quanto riguarda feste e sagre, mentre per i musei le visite saranno contingentate.

Si incrementa ancora il numero dei contagi nelle ultime 24 ore. Con 161.880 tamponi effettuati il numero dei nuovi casi è salito a quota 21.273, mentre i decessi sono stati 128 in calo rispetto ai 151 di ieri. Nei reparti di terapia intensiva si registra un aumento di 80 malati, mentre i guariti sono 2.086. I dati relativi alle regioni riportano ancora una volta un aumento di contagi per la Lombardia che arriva a quota 5.762, ma anche altre regioni sono in emergenza come la Campania dove i nuovi casi sono 2.590, il Piemonte che arriva a 2.800, la Toscana con 1.800 e il Lazio con 1.541. In tutte queste regioni preoccupa l’aumento dei casi pur con un minor numero di tamponi effettuati rispetto al giorno precedente.

Dopo la promulgazione del nuovo Dpcm, Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha chiesto a tutti gli italiani dei sacrifici per avere un Natale più sereno. Rispondendo alle domande che gli sono state rivolte, Conte ha anche dichiarato che sono pronti gli indennizzi per le attività che subiranno danni economici da queste misure restrittive e che questi indennizzi saranno versati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti delle aziende o delle persone che subiranno un danno economico. Conte ha parlato della necessità di contenere assolutamente i contagi, con il tracciamento che sta sfuggendo di mano dati i molteplici focolai presenti su tutto il territorio nazionale.

Le notizie relative al resto del mondo sono molto preoccupanti con la Spagna che ha dichiarato il coprifuoco notturno in tutta la nazione, mentre la Francia ha registrato un nuovo record di contagi, arrivando a quota 52mila. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, che si stanno preparando all’elezione del nuovo presidente, un membro dello staff di Mike Pence, attuale vicepresidente Usa, è stato trovato positivo al Covid. In Spagna il Premier Pedro Sanchez ha rivolto un appello a tutta la popolazione per restare il più possibile all’interno delle proprie case. La Germania ha imposto la quarantena oppure l’obbligo di effettuare il tampone a chi arriva sul proprio territorio provenendo da 11 regioni italiane, considerate zone a rischio. Anticipata l’ora di inizio del coprifuoco anche in Belgio.



