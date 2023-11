Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 1 novembre: Egitto apre valico di Rafah, 450 usciti dalla Striscia di Gaza

Guerra Medio Oriente, le ultime notizie: Egitto apre il valico di Rafah dopo l’accordo del Qatar

L’Egitto questa mattina ha aperto stabilmente il valico di Rafah facendo uscire circa 500 persone dalla Striscia di Gaza: le ultime notizie in arrivo dal fronte di guerra in Medio Oriente vedono un primo timido segnale di efficacia per le trattative diplomatiche durate giorni tra Qatar, Hamas, Israele e il Governo di Al Sisi.

Prima Doha annuncia l’accordo raggiunto per la liberazione degli ostaggi con doppia nazionalità e feriti – tra quelli rapiti il 7 ottobre, primo giorno della nuova sanguinosa guerra in Palestina – e dopo il valico a sud della Striscia apre i battenti non solo per far entrare camion di aiuti umanitari ma anche per far uscire i primi civili dall’inizio dell’offensiva via terra. «Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l’Egitto attraverso il valico di Rafah»: così testimonia un giornalista Afp sul posto, raccontando l’ingresso di diverse ambulanze che sono riuscite a prelevare i civili feriti per poterli curare in Egitto.

Rimanendo nell’alveo delle ultime notizie fronte guerra, non si placa l’allarme terrorismo anche fuori dal Medio Oriente: una donna completamente velata che stava minacciando di farsi esplodere, è stata ferita ieri mattina dalla polizia nel metrò di Parigi. Alcuni testimoni hanno dichiarato che la donna stava gridando “Allah Akbar” inneggiando inoltre al terrorismo islamico. I colpi di pistola le hanno procurato una ferita all’addome che è stata poi curata in ospedale.

Il fatto è avvenuto all’interno della stazione Francois Mitterand che la polizia aveva fatto sgomberare dopo aver ricevuto segnalazioni dalle stazioni precedenti. La donna velata è partita dalla banlieue parigina e ora si trova in prognosi riservata. Le autorità hanno aperto una inchiesta sui fatti e in prima istanza è emerso che la donna non aveva con se nessuna carica di esplosivo.

Il maltempo continua a flagellare il nord Italia ed ha colpito principalmente la zona di Milano, dove i nubifragi hanno provocato ieri l’esondazione del Seveso con le strade che sono diventate dei veri e propri fiumi. Le scuole sono state chiuse e si è verificato anche un blackout delle linee elettriche e telefoniche. La rete fognaria ha avuto dei problemi di ricezione delle acque e si sono verificate degli sversamenti dai tombini. Il lago di Como è straripato, mentre il Garda è stato invaso dal fango. In Toscana le zone maggiormente colpite sono quelle della Versilia dove le raffiche di vento sono arrivate ad una velocità di 100 chilometri orari e a Pisa si è verificato il crollo di un albero, che fortunatamente non ha causato feriti.

Le riforme sul premierato: le ultime notizie dal Governo

La proposta di legge del Ministro Casellati con le modifiche al “premierato” che prevedono l’elezione diretta del Presidente del Consiglio nelle votazioni delle elezioni politiche e non più la nomina da parte del Presidente della repubblica, è stata approvata nel vertice di maggioranza e arriverà in CdM il prossimo venerdì. Resta complicato il via libera in Parlamento in quanto, essendo proposta di modifica della Costituzione, il quorum richiesto è di 2/3 dei votanti e l’attuale maggioranza, seppur con l’appoggio esterno dei parlamentari del Gruppo Italia Viva, non raggiunge questi numeri. Si profila perciò un ricorso al referendum, contro il quale si stanno mettendo in moto tutte le forze che si oppongono a questa modifica costituzionale.

La morte di Ernesto Ferrero

Ernesto Ferrero, scrittore e direttore in passato di varie case editrici, è morto oggi dopo molti mesi di malattia. Ferrero nel 2000 si era aggiudicato anche il Premio Strega ed è stato per molti anni il Direttore della Fiera del Libro di Torino. Dopo aver iniziato con la casa editrice Einaudi, ha avuto incarichi di responsabilità e di prestigio anche in Mondadori, Garzanti e Bollati Boringhieri.

Usciti gli ultimi dati dell’Istat

L’Istat ha reso noti i dati riguardanti il terzo trimestre in Italia, che certificano un sostanziale blocco dell’aumento del Pil, mentre si è verificata una fermata importante per quanto riguarda l’inflazione che è scesa al ì 1,8%. I dati sono in linea con quelle che erano le previsioni che erano state rese note dopo i dati del secondo trimestre e tra i vari settori si segnala la stabilità di quello dei servizi mentre sono andati bene sia l’industria che l’agricoltura.











