Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 15 ottobre, Trieste: fugge dalla polizia ma cade dal terzo piano, è gravissimo

Ultime notizie Trieste: fugga dalla polizia ma cade da terzo piano, gravissimo un 30enne

È ricoverato in gravi condizioni il 30enne di origini albanesi che la scorsa notte a Trieste, nel tentativo di fuggire dalla polizia, è caduto dal terzo piano: le ultime notizie parlano di ricovero con ferite gravissime all’ospedale di Cattinara. Il cittadino proveniente dall’Albania soggiornava all’Hotel Italia di Trieste quando la struttura si è accorta che il suo nome risultava nello schedario dei ricercati delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti poco dopo diversi agenti ma l’uomo, quando ha capito che i poliziotti erano arrivati per lui, è uscito dalla finestra della stanza provando la fuga spericolata sul cornicione: ancora non è chiaro se sia scivolato o se si sia gettato di proposito, sta di fatto che è precipitato dal terzo piano su un’auto parcheggiata lottando ora tra la vita e la morte. Secondo le ultime notizie dell’ANSA, l’uomo aveva un provvedimento di espulsione dall’Italia che “pendeva” sulla sua posizione.

Nelle ultime notizie sulla guerra tra Hamas e Israele vanno registrate ancora incursioni aeree e raid senza soluzione di continuità sulla striscia di Gaza da parte delle truppe israeliane. Secondo l’esercito è stato ucciso Ali Qadi, l’uomo dell’organizzazione Hamas che è stato a capo dell’attacco che lo scorso sabato è stato scatenato contro Israele. Nella giornata di ieri, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00, sono rimasti aperti due corridoi umanitari per permettere ai civili di porsi in salvo e i palestinesi in fuga sono molte migliaia, oggi domenica 15 ottobre il corridoio rimarrà aperto tra le 10 e le 13.

Dal punto di vista diplomatico all’ONU la Russia ha chiesto che sia dichiarato un cessate il fuoco immediato. Anche Hamas, per bocca del componente dell’ufficio politico Marzouk ha dichiarato al New Yorker che Hamas è pronto a rilasciare sia i bambini che gli anziani ed anche gli stranieri, se Israele porrà fine ai bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Il leader israeliano Netanyahu si è recato in visita sia a Be’eri che a Kfar Aza ed ha dichiarato che sta per iniziare una nuova fase di attacchi.

Ieri intorno alle 12 il famoso museo parigino del Louvre è stato fatto evacuare completamente dalla polizia a causa di un allarme bomba. In Francia l’allarme per possibili episodi di terrorismo è cresciuto dopo l’uccisione dell’insegnante nel liceo di Arras e la polizia, parlando di “misure di verifica” ha chiuso del tutto il museo parigini, il più visitato al mondo. La direzione del museo aveva ricevuto un messaggio nel quale venivano segnalati dei rischi sia per i visitatori che per la struttura stessa. Nel pomeriggio un altro allarme bonba ha provocato l’evacuazione anche della reggia di Versailles.

La notte scorsa intorno alle 3, a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, una donna 53enne è stata uccisa a colpi di coltello dal marito con il quale era in corso la procedura di separazione. Dopo l’omicidio l’uomo ha fatto chiamare il 112 da parte della figlia. L’uomo, che è stato arrestato, era già sotto processo per maltrattamenti alla moglie e sottoposto al braccialetto elettronico. L’uomo si chiama Franco Panariello, mentre la moglie uccisa si chiamava Concetta Maruocco. Nei confronti dell’omicida pende ora l’accusa di omicidio volontario e potrebbe essere accusato anche di premeditazione, visto che si era presentato in casa portando il coltello.

