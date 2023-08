Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 21enne accoltella due persone a Mondovì. Prezzi carburante choc

Ultime notizie: il Palio di Siena vince la contrada dell’Oca

Nuova giornata, nuovo appuntamento con le ultime notizie. Partiamo dal Palio di Siena. Grazie al suo cavallo “scosso”, la contrada dell’Oca si è aggiudicata il Palio dell’assunta, corso ieri in Piazza del Campo. La corsa è stata controllata per larghi tratti dalla contrada della Pantera, con i fantini della Torre e della stessa Pantera che sono poi caduti così come l’Oca. La contrada torna al successo nel Palio di Siena dopo 4 anni.

Ultime notizie: due persone uccise a coltellate a Mondovì

Un giovane olandese di 21 anni ha ucciso il padre a coltellate e ferito gravemente un’altra persona a Mondovì. L’omicida ed il padre erano ospitati da una famiglia di Montaldo di Mondovì in via Roapiana. Il giovane sembra soffrisse di problemi psichici: anche le vittime erano entrambe olandesi. Il 21enne è poi fuggito nei boschi del cuneese, dove la polizia lo sta cercando.

Gli aumenti dei prezzi dei carburanti

L’obbligo dell’esposizione del prezzo medio dei carburanti i prezzi di benzina e gasolio non placa i rialzi. Continuano ad aumentare giorno dopo giorno i carburanti: a causa di questo le opposizioni hanno attaccato il governo, parlando di aumenti indebiti e tornando ad invocare l’eliminazione delle accise. Il Ministro Urso ha tentato di difendere l’operato dell’esecutivo, parlando di prezzi italiani migliori di quelli di altri paesi europei. Il PD ha parlato di “promesse elettorali” che sono state tradite. La battaglia sulla benzina si sta abbinando a quella sul caro voli, altro grave problema di questa estate. Secondo quanto calcolato da Assoutenti lo stato, tra esodo e controesodo incasserebbe circa 2,7 miliardi di euro tra IVA e accise.

La morte di Renata Scotto

La lirica italiana perde una voce leggendaria, quella della soprano Renata Scotto, deceduta a 89 anni. La soprano aveva iniziato la sua carriera nel 1952, a 18 anni, dopo aver studiato canto a Milano. Aveva esordito al Teatro alla Scala insieme a Mario Del Monaco e Renata Tebaldi. Renata Scotto era stata anche regista di varie opere ed esordì con Madama Butterfly presso la Metropolitan Opera.

Nel lago di Como recuperato il corpo della 11enne Fatou

Il cadavere della 11enne Fatou, annegata il giorno di Ferragosto nel lago di Como, è stato recuperato ieri dai sommozzatori del corpo dei Vigili del fuoco. Le due sorelle più grandi di Fatou, 12 e 13 anni, sono state invece salvate, così come un’amica: a soccorrerle sono stati i bagnanti. Il padre era vedovo, avendo già perso la moglie 5 anni fa. L’annegamento è avvenuto a Mandello del Lario e il corpo è stato recuperato ad una profondità di 20 metri. Il ministro Matteo Salvini ha parlato di un presidio fisso della Guardia Costiera che sarà inaugurato prossimamente dopo quelli già in funzione sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore.

