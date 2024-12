In Garfagnana una villetta disintegrata da una esplosione: ultime notizie

Nella notte tra sabato e domenica un’esplosione ha disintegrato una villetta in località Sassi, nel comune di Molazzana (in Garfagnana): tra le macerie è stato trovato il corpo senza vita di Seetoh Kwok Meng – 69enne di origini di Singapore -, mentre sono ancora in corso le ricerche del corpo della moglie, la 52enne Chang Kai En, originaria di Taiwan, con una ricerca che si è estesa anche ai cieli grazie all’uso di alcuni droni da parte dei soccorritori. Le prime ipotesi sull’esplosione facevano pensare ad una fuga di gas, ma contestualmente il ritrovamento all’esterno della villetta del bombolone ancora intatto ha parzialmente smentito quest’ipotesi e le indagini restano ancora aperte.

Ultime notizie: una giovane italiana ferita dall’ex a Oslo con 30 coltellate

Una giovane 21enne italiana si trova ricoverata in rianimazione in un ospedale di Oslo dopo essere stata gravemente ferita dall’ex fidanzato all’interno del fast food nel quale lavorava: la ragazza che è stata raggiunta da alcune coltellate anche alla gola, rischia la vita ed è attualmente ricoverata in coma farmacologico. L’ex fidanzato – si è ricostruito dopo la violenta aggressione -, un norvegese di origini indiane, con il quale la giovane fiorentina aveva interrotto i rapporti nella scorsa estate, si è presentato nel fast food a sorpresa ed i due hanno avuto una discussione, al termine della quale l’uomo ha colpito con un coltello la sua giovane vittima: quest’ultima si chiama Martina Voce e si trova in Norvegia da 2 anni per frequentare l’università della capitale norvegese seguendo dei corsi di programmazione informatica; mentre nell’azione violenta sono rimaste ferite anche altre due persone – uno dei quali lo stesso aggressore – in quanto alcuni colleghi della ragazza sono intervenuti in sua difesa.

Nel volley femminile la formazione di Conegliano si è aggiudicata il titolo di campione del mondo: le ultime notizie dallo sport

Grande giornata per il volley femminile italiano con le due formazioni azzurre impegnate nelle finali in cui hanno vinto rispettivamente il titolo mondiale e la medaglia di bronzo: ad aggiudicarsi il trofeo è stata la formazione di Conegliano che ha battuto in finale le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, con il punteggio di 3 a 0, trascinata da una super Haak che ha messo a segno 25 punti; segnando così il terzo titolo mondiale conquistato dalla formazione veneta dopo quelli vinti nel 2019 e nel 2022. La formazione di Milano – invece – ha chiuso al terzo posto mettendo in mostra una super Paola Egonu: con questo successo la squadra di Daniele Santarelli sta per concludere un anno straordinario che ha visto la vittoria nella sesta Coppa Italia, la terza Champions League, l’ottava Supercoppa Italiana e il settimo scudetto; senza dimenticare – ovviamente -, anche il successo tutto azzurro all’Olimpiade di Parigi.

Affonda un peschereccio al largo di Focene: ultime notizie

Il mare in burrasca ha causato l’affondamento di un peschereccio al largo di Focene – nelle vicinanze di Fiumicino – con una vittima ed un disperso: sul luogo dell’affondamento si trovano dei mezzi della guardia costiera che sono stati ostacolati nelle ricerche dalle avverse condizioni meteo. L’allarme è scattato alle 15 di ieri e le ricerche sono scattate immediatamente con il coordinamento della sala operativa di Civitavecchia e un intervento che ha incluso anche un mezzo partito da Fiumicino, una squadra di subacquei del corpo dei vigili del fuoco ed un rimorchiatore.