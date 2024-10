Inizio di stagione tutta in salita per Paola Egonu e per la Vero Volley Milano. La campionessa olimpica di pallavolo, reduce dalla splendida medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, è ancora ferma ai box e non è ben chiaro quando tornerà. Come riferisce il Corriere della Sera, questo fine settimana scatta la stagione di Volley femminile 2024-2025, ma Paola Egonu non ci sarà, e la sua presenza non si è ancora vista da inizio campionato.

La pallavolista ha già saltato la partita valevole per la Supercoppa Italiana che si è giocata sabato scorso a Roma, persa da Milano contro gli storici rivali di Conegliano, e lo stesso avverrà appunto per l’esordio in campionato, la trasferta contro l’Eurospin Ford Sara. La Supercoppa Italiana era saltata per una sindrome influenzale, ma per la sfida di Serie A Paola Egonu non sarà in campo per una infezione alle fosse nasali che obbligherà lo stesso opposto a finire sotto i ferri, per un trattamento endoscopico. Nulla di grave sia chiaro, ma in ogni caso Milano, che ha riportato in Italia l’anno scorso l’azzurra dopo la parentesi turca, dovrà fare a meno di una delle sue giocatrici migliori.

PAOLA EGONU, IL FORFEIT ANCHE A BALLANDO CON LE STELLE

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si era capito anche sabato scorso, quando Paola Egonu aveva dato forfeit anche alla puntata di Ballando con le Stelle in cui erano state ospiti sei azzurre, quindi le notizie di queste ore, anche se la pallavolista ha comunque voluto rassicurare i suoi tifosi e quelli di Milano, spiegando che tornerà più forte di prima e che seguirà comunque la squadra fuori dal campo.

Il grande punto di domanda resta capire i tempi di recupero, che al momento sono assolutamente incerti, forse addirittura un mese. Secondo il Corriere della Sera non è da escludere che alla fine la pallavolista sia costretta a saltare quindi il primo big match in programma in questa stagione, la sfida contro Novara di scena il prossimo 20 ottobre, alla quarta giornata del campionato. Staremo a vedere quello che succederà, sperando arrivino notizie positive sulle condizioni di Paola Egonu quanto prima.

