Ultime notizie, maltempo in Italia: nel casertano disperse due persone, investite da una frana

Il maltempo sta colpendo diverse regioni italiane: in Emilia Romagna a Bologna – nel primo pomeriggio di ieri – il cielo è diventato improvvisamente scuro e si è verificato un forte temporale con grandine che ha causato anche diversi danni con chicchi ghiacciati di dimensioni notevoli; mentre sempre nella stessa zona, ma a Granarolo, un ristorante è stato colpito da un fulmine e si è scatenato un incendio che ha devastato il locale.

Anche a Modena si sono verificate precipitazioni di forte entità specialmente nei comuni di Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto e Castel Maggiore; mentre resta critica anche la situazione alle porte di Caserta (precisamente nella frazione di Talanico, vicino a San Felice a Cancello) dove a causa delle violente piogge si è generata una frana di fango e detriti: dispersi un uomo 42enne e sua madre 74enne, investiti dalla frana mentre tornavano alla loro abitazione. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti, le piogge e il maltempo dovrebbero continuare a sferzare la nostra penisola, mentre continuerà almeno fino a metà settembre l’ondata di calore che sta interessando – soprattutto, ma non solo – le regioni meridionali.

Le ultime notizie sulla guerra Russia-Ucraina: l’Aiea preoccupata da un possibile incidente nucleare

I combattimenti stanno continuando in varie zone dell’Ucraina e un nuovo attacco aereo russo con l’utilizzo di numerosi missili e droni si è abbattuto contro la capitale Kiev; mentre le forze ucraine – dal loro conto – stanno cercando di superare il confine russo nella zona di Belgorod: a Kursk sono stati catturati 600 soldati russi e conquistate almeno 100 postazioni. A seguito degli ultimi attacchi da parte del Cremlino l’Aiea ha dichiarato che esiste il rischio di un incidente nucleare dato che ormai da tempo l’obiettivo degli attacchi russi è proprio quello di danneggiare in modo grave le strutture energetiche ucraine prima dell’arrivo del rigido inverno.

Un uomo trovato morto a Roma con il cranio appoggiato nel frigorifero: le ultime notizie

Un tedesco di 65 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa di Roma, in Via Santa Colomba: al momento del ritrovamento l’uomo era senza vestiti e disteso sul pavimento, ma con la testa appoggiata dentro al frigorifero. L’uomo è stato trovato morto dopo la segnalazione fatta alle forze dell’ordine da parte di alcuni amici che non riuscivano a contattarlo da alcuni giorni; mentre grazie alla rapide indagini quello che a prima vista poteva sembrare un vero e proprio giallo è stato spiegato – ovviamente dagli accertamenti del medico legale – con un semplicissimo malore che ha colto la vittima proprio mentre stava aprendo la porta del frigorifero.

Ultime notizie: 15 lavoratori di una cooperativa romana licenziati con un messaggio WhatsApp

La Filt Cgil ha denunciato il licenziamento di 15 lavoratori appartenenti ad una cooperativa di Roma, avvenuto tramite l’invio di un messaggio WhatsApp nei giorni scorsi: i 15 da tempo lavoravano per la Cr On Click, che da oltre dieci anni lavorava per la società giapponese Yokohama, e stavano lavorando nella sede di Tivoli; mentre ora sono rimasti – senza spiegazioni apparenti – senza impiego e senza stipendio.

Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Medio Oriente: dalla tregua all’ostaggio liberato

Mentre continua il pressing di varie nazioni per arrivare ad una tregua che consenta di effettuare le vaccinazioni in alcuni villaggi nella Striscia di Gaza, i combattimenti continuano senza interruzioni: a Gaza – nella giornata di ieri – l’esercito israeliano è riuscito a liberare uno degli ostaggi di Hamas che si trovava all’interno di un tunnel sotterraneo. Alcuni estremisti israeliani – nel frattempo – si sono resi protagonisti di una sparatoria all’interno di un villaggio palestinese nelle vicinanze di Betlemme e un raid nella striscia di Gaza ha provocato nove vittime; mentre oggi è stata avviata da Tel Aviv un’operazione antiterrorismo in Cisgiordania che ha già causato la morte di almeno 10 persone.