Ultime notizie: il Ministro Fitto designato Commissario europeo

La premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, ha comunicato la designazione del Ministro Raffaele Fitto quale commissario europeo: nel suo discorso, la premier ha anche evidenziato come si aspetti per Fitto un incarico di adeguato livello del nostro Paese, fra i fondatori dell’Unione Europea e fra i più stabili a livello economico e politico. Sempre nella mattinata di ieri si è tenuto anche un vertice di maggioranza con i vice premier Tajani e Salvini per delineare le prossime azioni di governo e ricompattare il centro destra dopo le polemiche che hanno visto al centro il forzista erede di Silvio Berlusconi. Critiche le opposizioni.

Terremoto Campi Flegrei: magnitudo 3.7/ Bollettino Ingv: "Bradisismo e sollevamento del suolo in diminuzione"

Arrestato l’assassino di Sharon Verzeni: ultime notizie sul giallo di Terno d’Isola

Si chiama Moussa Sangare – italiano di origini maliane – la persona fermata oggi dai Carabinieri di Bergamo e ritenuta responsabile dell’omicidio di Sharon Verzeni; nonché quell’unico sospettato immortalato in sella ad una bicicletta mentre si allontanava dalla scena del delitto: l’uccisione – emerge da una primissima ricostruzione – è avvenuta senza alcun movente, come confessato dallo stesso fermato che ha fatto rinvenire ai Carabinieri l’arma del delitto e gli abiti utilizzati in quella circostanza.

Terremoto oggi a Messina: magnitudo 2.2/ Ultime notizie Ingv, la terra trema anche a Enna e Macerata

Ultime notizie sul Medio Oriente: via libera all’intesa sanitaria a Gaza

Da domenica ci sarà una tregua sanitaria nella Striscia di Gaza per consentire a 600 mila bambini palestinesi di ricevere la vaccinazione contro la poliomielite; mentre l’esercito israeliano conferma l’uccisione di un altro capo di Hamas e si ripete identico lo stallo sulle trattative per il rilascio degli ostaggi e per una tregua più duratura. Intanto a Taba, al confine con l’Egitto, è giallo sull’accoltellamento di alcuni turisti in un resort sul Mar Rosso: la polizia indaga per capire se alle origini vi sia una rissa o un attacco terroristico.

SHARON VERZENI/ Se il reo confesso Moussa Sangare smonta la "realtà" costruita dai media

Arrestato un terrorista in Argentina: ultime notizie dal mondo

Dopo ben 44 anni di latitanza è stato arrestato in Argentina Leonardo Bertulazzi, ex esponente delle Brigate Rosse: deve scontare 27 anni per banda armata e sequestro di persona per i fatti relativi al rapimento dell’ingegner Pietro Costa. L’Italia ne chiederà l’estradizione come fece per Cesare Battisti evidenziando come la caccia ai terroristi che si sono rifugiati all’estero non cessa.

Code, caldo e ultimi rientri: ultime notizie

Sarà l’ultimo week end da bollino rosso per il contro esodo dalle vacanze degli italiani, accompagnato – come siamo ormai abituati a vedere da diverse settimane – da una cappa di caldo che riporterà in alto l’asticella della temperatura dopo un periodo in cui sembrava stesse calando. Sempre per il caldo – inoltre – è scattato l’allarme per i ghiacciai che non si formano oltre i 3.400 metri di quota; mentre continuano le ricerche dei due dispersi dopo la frana nel casertano causata dal maltempo dei giorni scorsi.

Gelo fra William ed Harry: le ultime notizie sulla famiglia reale

Dopo un lungo periodo i due fratelli, figli di Re Carlo d’Inghilterra, si sono trovati al funerale dello zio; ma nonostante le attese da parte di molti sudditi, i due si sono ignorati senza scambiare neppure un paio di convenevoli: il padre – re Carlo III – vorrebbe la riconciliazione ma da fonti di palazzo si pensa che la pace sia ancora molto lontana.

Ultime notizie: sta per chiudersi il calciomercato

Sono le ultime ore del calciomercato – che, lo ricordiamo, chiuderà a mezzanotte – con una volata finale per le poche trattative ancora in corso; mentre nel frattempo sono stati effettuati i sorteggi per la nuova edizione dell’Europa League e Conference League che vedranno impegnate Roma, Lazio e Fiorentina.