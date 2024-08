Allarme in Libano: Israele e Usa attendono un attacco imminente dell’Iran. Intanto Hezbollah lancia razzi contro lo Stato ebraico. Le ultime notizie

Il mondo guarda con terrore al Medio Oriente in vista di una possibile terza guerra pronta ad esplodere dopo quelle ancora in atto tra Israele-Hamas e tra Russia-Ucraina: secondo e ultime notizie filtrate dagli Stati Uniti, nelle prossime 24 ore l’Iran potrebbe sferrare un proprio deciso attacco contro Israele in risposta all’assassinio del leader di Hamas Ismail Hanieyh avvenuto lo scorso 31 luglio 2024.

ATTACCO DI HEZBOLLAH A ISRAELE/ I razzi "iraniani" pronti a scatenare una nuova guerra in Libano

Da una settimana tutte le principali ambasciate presentii in Libano hanno caldamente invitato i propri connazionali a lasciare il Paese in vista di un nuovo fronte di guerra che si aggiunge a quelli in Medio Oriente tutti determinati dalla lotta intestina Iran-Israele: Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen, l’attacco contro il nemico sionista ora potrebbe arrivare direttamente da Teheran (che però sono i primi a temere uno scontro in campo aperto a livello regionale). Nella notte le forze armate Idf hanno reso noto che almeno una trentina di razzi sono stati lanciati da Hezbollah in Libano contro l’Alta Galilea, anche se la maggior parte è stata intercettata. Colpite poi navi nello Yemen e controffensive israeliane in Libano, tra cui l’eliminazione del “lanciatore” di Hezbollah da dove erano partiti i razzi delle ore prima.

SCAMBIO PRIGIONIERI/ Se i dem Usa sacrificano Zelensky per neutralizzare Netanyahu (e battere Trump)

La guerra Israele – Hamas e il caos in Medio Oriente: tutte le ultime notizie

Dopo l’uccisione del leader del gruppo Hamas la tensione in Medio Oriente continua a crescere ed sabati l’Idf ha comunicato di aver ucciso un altro esponente del gruppo terroristico Hezbollah. Secondo le ultime notizie da Washington, il presidente americano Joe Biden ha parlato con il leader israeliano Netanyahu dicendo di continuare ad aiutare l’alleato nelle operazioni di difesa, ma chiedendo che non vi siano escalation nel conflitto.

Secondo l’autorevole quotidiano statunitense NYT gli Stati Uniti potrebbero fare arrivare altri caccia in aiuto a Israele. Biden ha sottolineato come il raid e l’uccisione di Haniyeh non siano un aiuto a chi sta sforzandosi per trovare accordi di pace. Opinione che è stata condivisa anche dal premier turco Erdogan. L’ambasciata degli Stati Uniti in Libano ed anche quella della Gran Bretagna, ha invitato i propri connazionali a lasciare con ogni mezzo la capitale libanese.

MEDIO ORIENTE IN GUERRA/ "Finita l'illusione della guerra a bassa intensità, e l'Italia è lì in mezzo"

Ultime notizie dalle Elezioni USA 2024: il confronto Trump-Kamala il 4 settembre sulla FOX

Il confronto in televisione tra i due candidati principali alla carica di presidente USA si farà il prossimo 4 settembre sulla rete televisiva Fox News che lo aveva proposto. Lo ha comunicato il tycoon Donald Trump che così avrà modo di confrontare le proprie idee con quelle della candidata Kamala Harris. La sede del dibattito non è stata ancora individuata, ma sicuramente avverrà nello stato della Pennsylvania. In precedenza Trump doveva affrontare il dibattito con Biden su ABC, prima del ritiro di quest’ultimo.

Ancora un malore per Fedez: cosa sappiamo finora

L’ex marito di Chiara Ferragni e famoso rapper milanese, Fedez, ha avuto un nuovo malore nelle scorse notti che ne ha provocato il ricovero in ospedale, dal quale è stato poi successivamente dimesso. Secondo le ultime notizie circolate ancora ieri, Fedez ha dichiarato che la nottata è stata molto intensa, ma al momento del ritorno a casa stava sicuramente meglio. Il malore è accaduto mentre il cantante si stava recando in Puglia, a Gallipoli, per una esibizione artistica. Lo stesso Fedez ha dovuto così annullare il concerto previsto al Praja, ed ha voluto ringraziare personalmente tutto lo staff medico di Brindisi che lo ha immediatamente assistito. Anche all’inizio del mese scorso, sempre a causa di un malore, Fedez aveva dovuto annullare tre concerti in programma.

Tre donne ferite da un fulmine in spiaggia ad Alba Adriatica: le ultime notizie

Un fulmine che si è scaricato oggi su una spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ha causato il ferimento di tre donne che in quel momento stavano passeggiando. Una delle tre è stata ferita in modo grave e si trova attualmente ricoverata in ospedale. Secondo gli esperti, se il fulmine avesse terminato la sua corsa in mare le conseguenze per le vittime potevano essere peggiori.

La sprint Race della MotoGP va a Enea Bastianini

Il pilota Ducati Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race che si è disputata oggi a Silverstone, in Gran Bretagna, imponendosi davanti a Jorge Martin e Aleix Espargaro, che aveva preso il via come secondo. Peccato per Pecco Bagnaia che è caduto nel corso della gara quando si trovava in quarta posizione, ed ora ha mantenuto un solo punto di vantaggio nei confronti dello spagnolo nella classifica generale, proprio grazie al successo del suo compagno di squadra. Domani si correrà la gara e Bagnaia dovrà migliorare il suo risultato, partendo sempre dalla seconda posizione in griglia conquistata nelle prove di qualifica.