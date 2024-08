Ormai il povero Fedez sta vivendo un periodaccio che non sembra aver fine. Poco fa è stato portato d’urgenza con codice rosso in ospedale a Brindisi, dopo che si è sentito male sull’aereo preso per raggiungere Gallipoli. A spiegare ai fan cos’è successo è stata la madre del rapper e sua manager, Annamaria Berrinzaghi, che nelle situazioni in cui il figlio è in difficoltà tiene sempre ad aggiornare la fanbase dell’artista con le ultime news. Insomma, Tatiana (così è conosciuta Annamaria in termini affettuosi), ha finalmente spiegato cos’è successo a Fedez durante quel terribile volo per la Puglia.

Dopo il ricovero Annamaria Berrinzaghi è stata intervistata da RTL 102.5, che ha chiesto cosa fosse accaduto – ancora una volta – al rapper. E spoiler, stavolta non si tratta né di ulcera né di emorragia. “Ha avuto un’intossicazione alimentare”, ha raccontato Tatiana ai microfoni della radio, specificando che dopo un pasto a base di funghi Fedez avrebbe iniziato a sentirsi sempre più male. Oltretutto, la Berrinzaghi ha anche rivelato che il figlio è stato dimesso dopo poche ore, probabilmente successivamente ad una lavanda gastrica, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Fedez, l’annuncio ufficiale dell’Asl: “Il cantante è arrivato con dolori addominali e vomito”

Il tutto è successo in aereo, mentre Fedez stava per raggiungere la Puglia, precisamente la località di Gallipoli, nella quale sarebbe stato ospite di un evento alla discoteca Praja. Dopo il malore, lo staff ha richiesto immediatamente un ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Brindisi, e chi di dovere si è occupato di scrivere tramite i canali social ufficiali del cantante un comunicato, in cui si chiede scusa ai fan per l’assenza del rapper al locale. Anche la Asl di Brindisi ha confermato quanto accaduto ieri sera alle 22.29, raccontando che Fedez avrebbe raggiunto il Pronto Soccorso di Perrino con un’ambulanza, “con dolori addominali e vomito”.

Dopo la presa in carico dei medici e alcuni prelievi è stato dimesso alle 3.51 di questa notte, “su sua richiesta”. Insomma, è stato il rapper a decidere di uscire dall’ospedale, probabilmente tranquillo dopo l’esito e dopo l’esclusione di altre problematiche più gravi. Intanto, i social si rivoltano ancora contro l’ex moglie Chiara Ferragni, che non sembra curarsi delle infauste notizie di Fedez ma pare godere delle sue meravigliose vacanze in Grecia.