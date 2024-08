Ultime notizie: l’Iran attacca Israele?

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, parlando al G7 ha confermato che l’attacco dell’Iran e di Hezbollah contro Israele potrebbe avvenire nelle prossime ore, già oggi, come riporta Axios. E ancora, secondo i media ebraici, Netanyahu potrebbe sferrare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran ad agire. Israele starebbe infatti studiando il modo di rispondere ad una probabile offensiva dell’Iran.

Omicidio Sharon Verzeni, sospetti su un pregiudicato/ Giallo auricolari: sorpresa alle spalle dal killer?

Ultime notizie: bus si ribalta, un morto e 15 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato domenica mattina sull’Autosole, all’altezza del chilometro 360 sulla corsia in direzione Firenze. Un pullman che trasportava turisti si è rovesciato, provocando una vittima e almeno una quindicina di feriti, oltre che una lunga coda. Dopo l’incidente sul luogo sono arrivati i mezzi di soccorso insieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere del pullman, che era rimasto incastrato nel guardrail. La domenica nera sul tratto dell’A1 in provincia di Arezzo ha visto anche un altro incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi, che ha portato alla morte di una 59enne.

Gino Cecchettin: “inutile pubblicare dialoghi Turetta in carcere”/ “Mi ha scritto suo papà: non lo giudico”

Ultime notizie: bis di Enea Bastianini nella gara di MotoGP a Silverstone

Dopo aver vinto la Sprint Race di ieri, Enea Bastianini, ha concesso il bis nella gara di oggi che si è disputata sullo storico circuito inglese. Il pilota Ducati anche oggi ha preceduto Jorge Martin, mentre rispetto a ieri, quando era caduto, ha migliorato la sua prestazione il compagno di squadra di Bastianini, Pecco Bagnaia, che si è classificato al terzo posto. Una posizione che non gli è stata però sufficiente per mantenere la testa della classifica provvisoria del mondiale che ora è di nuovo guidata da Martin. Nella corsa di oggi il quarto posto è stato conquistato da Marc Marquez.

Anwar Hayat, ritrovato morto nel fiume Taro 27enne pakistano/ Era scomparso a Parma: giallo sulle lesioni

Ultime notizie: successo di Errani e Paolini a Parigi nel doppio olimpico

La coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha regalato all’Italia una medaglia storica: l’oro olimpico nel doppio femminile. Le due italiane, nel match di finale giocato sulla terra rossa del Roland Garros, hanno battuto le loro avversarie Andreeva e Shnaider al super tiebreak per 10-7. Le due tenniste italiane avevano perso il primo set ma nel secondo hanno recuperato, andando a battere le russe sul finale. La medaglia della coppia di doppio va ad unirsi a quella conquistata il giorno prima da Musetti nel singolo: un bronzo che vale tantissimo alle spalle di Alcaraz e Djokovic.

Ultime notizie: previsioni del tempo sull’Italia

Le regioni italiane nei prossimi giorni saranno interessate da un rapido passaggio di una situazione temporalesca, con maggiori probabilità di precipitazioni in quelle del Nord, ma con piogge sparse a macchia di leopardo in tutte le Regioni. Una situazione che però vedrà in generale un mantenimento del caldo almeno fino al giorno di Ferragosto, con possibili giorni da bollino rosso nelle città interne.