Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 5 operai investiti da treno “Lavori dovevano iniziare dopo”

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri in provincia di Torino, precisamente in località Brandizzo: un treno regionale ha investito cinque operai che stavano lavorando sui binari, uccidendoli sul colpo. Salvi invece altri due lavoratori che sono stati solo sfiorati dal convoglio.

Secondo la ricostruzione il treno, che era vuoto, avrebbe falciato i cinque poveretti a 160 km/h, di conseguenza per gli operai non ci sarebbe stato scampo. Le vittime avevano fra i 22 e i 52 anni ed erano tutti di Vercelli, Brandizzo e Chivasso. Si tratta di operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese, e quando il treno li ha travolti stavano sostituendo alcune rotaie. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di capire se abbia sbagliato il macchinista oppure gli operai: sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, in ogni caso FS ha fatto sapere che: “I lavori sarebbero dovuti iniziare dopo il passaggio del treno”.

5 OPERAI UCCISI DA UN TRENO/ C'è Qualcuno che non teme neppure la nostra distrazione

Ultime notizie, 24enne musicista ucciso a Napoli

Un altro omicidio si è purtroppo verificato nelle scorse ore in quel di Napoli. La vittima, ancora una volta, è un giovane, precisamente un ragazzo di 24 anni falciato in pieno centro, in piazza del Municipio. Come si legge sul sito di TgCom24, il ragazzo sarebbe stato assassinato per un futile motivo: dopo una lite per uno scooter che era stato parcheggiato male. La vittima si chiamava Giovan Battista Cutolo, incensurato, e nella vita faceva il musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young.

E' morto Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits/ Aveva 68 anni, la band in lutto: addio social del gruppo

Ad ammazzarlo sarebbe stato un 16enne, il ragazzo fermato dalle autorità e portato in questura in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile e ovviamente c’è il massimo riserbo visto il coinvolgimento di un minorenne. La vittima, al momento dell’uccisione, si trovava in compagnia della fidanzata.

Ultime notizie, premier Meloni in visita a Parco Verde a Caivano

Come da programmi nella giornata di ieri il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in vista a Parco Verde di Caivano, il luogo del terribile doppio stupro di due cuginette minorenni. La zona è stata completamente blindata visto che nelle ore precedenti la visita il presidente del consiglio è stato minacciato di morte per la questione del reddito di cittadinanza, eliminato dal suo governo.

Elisbaetta Canalis, duro sfogo sul caso della capretta uccisa a calci/ "Al giudice chiedo solo una cosa..."

La Meloni si è recata presso la scuola Morano dove è stata accolta, fra gli altri, anche da don Maurizio Patriciello, da anni in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. “Tra le tappe del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni a Caivano non figura quella nella scuola di mia figlia, dove mi avrebbe fatto piacere incontrarla per chiederLe aiuto. Ma io sono determinata, voglio lasciare questo inferno e quindi lancio un appello a chiunque possa darmi una mano a scappare, a un benefattore che mi possa aiutare a uscire da questo luogo di dolore”, sono le parole, tramite avvocato, della mamma di una delle due cuginette violentate.

Ultime notizie, morto un bambino in un campeggio di Olbia a causa dell’esplosione di un camper

L’esplosione di un camper posizionato in un campeggio a Bados, località balneare del comune di Olbia, ha causato la morte di un bambino di 11 anni ed il ferimento del padre che presenta ustioni sul 40% della superfice del corpo e per questo è stato trasportato dall’elisoccorso a Sassari dove è ora ricoverato presso il Centro Ustioni.

L’esplosione, probabilmente di una bombola di gas, ha causato l’incendio del camper, oltre che di alcuni bungalow che si trovavano nelle vicinanze. La madre del bambino non ha riportato ustioni ma si trova anche lei ricoverata in ospedale, ad Olbia, a causa dello shock.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Dopo le ultime piogge su varie regioni che dureranno sino a metà della giornata di oggi, con maggiori possibilità al disotto dell’arco alpino e specialmente in Piemonte, sull’Italia torna il bel tempo e rialzeranno anche le temperature già fin dal prossimo fine settimana, con possibili punte anche di 40 gradi nelle isole maggiori.

Bacco, questo il nome dell’anticiclone, sarà quindi protagonista di un nuovo cambio abbastanza repentino, e sarà autore di un balzo delle temperature ancora maggiore nella prossima settimana.

Ultime notizie, sorteggiati i gironi di Champions League

Si sono svolti ieri i sorteggi dei gironi di Champions League con protagoniste le quattro formazioni italiane, Napoli, Lazio, Inter e Milan con solo la prima tra le teste di serie. Il girone peggiore tar le italiane è quello del Milan che si trova a dover affrontare i francesi del Paris Saint Germain, i tedeschi del Borussia Dortmund e gli inglesi del Newcastle, trovando sul loro cammino anche gli ex Donnarumma e Tonali.

Per il Napoli, accoppiamento con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Buon sorteggio per l’Inter che troverà sul suo cammino il Benfica, il Salisburgo e la Real Sociedad. Infine la Lazio che è stata accoppiata con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Per i campioni in carica del Manchester City il girone con Lipsia, Stella Rossa Belgrado e Young Boys.











© RIPRODUZIONE RISERVATA