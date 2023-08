Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: a Foggia tabaccaia uccisa. Maltempo sull’Italia

Ultime notizie: primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva

Nuovo appuntamento in questo martedì 19 agosto con le ultime notizie del giorno. Si riunisce il Consiglio dei Ministri, il primo dopo la pausa estiva: l’obiettivo del Governo è confermare il taglio del cuneo fiscale e le risorse disponibili dovranno essere usate con la massima attenzione. Sarà l’anno delle riforme dei cambiamenti: i prezzi calmierati da ottobre alleggeriranno il costo del carrello della spesa. Al momento, per fronteggiare il caro carburanti, non è previsto un taglio delle accise, ma un bonus alle famiglie a basso reddito. Viene confermato un rafforzamento degli stipendi e sostegno alla natalità favorendo i nuclei familiari con tre o più figli.

Ultime notizie: maltempo al Nord, nubifragi e frane

Al Nord calo drastico delle temperature accompagnate da nubifragi e torrenti esondati. Le regioni più colpite sono Piemonte, Veneto e Lombardia, investite da raffiche di vento, locali allagati e alberi abbattuti. Al Sestriere sono caduti 20 cm di neve ma maltempo non ha interessato solo le zone del Nord e si è spostato al centro. Nella Savoia Francese è crollata una parte di montagna, ricoprendo il tratto autostradale 43, con la sospensione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia per un periodo indefinito. La Sicilia intanto continua a bruciare a causa degli incendi.

Ultime notizie: nessuno sbarco a Lampedusa a causa del mare agitato

Lampedusa è in piena emergenza: il centro di accoglienza ospita fin’ora 3.500 persone tra cui 300 minori. Il maltempo e il mare agitato hanno bloccato gli sbarchi, impedendo anche i trasferimenti. L’Europa deve fare di più sull’emergenza migranti e l’Italia non deve essere lasciata sola: è questo il monito che arriva dal mondo della politica. Questa è la richiesta della maggioranza che non riesce a fare fronte ai numerosi sbarchi. Il Ministro degli Interni Piantedosi propone un centro di accoglienza in ogni Regione, ossia tante strutture più piccole distribuite in tutto il Paese.

Ultime notizie: a Foggia tabaccaia di 72 anni uccisa

A Foggia, Francesca Marasco di 72 anni è stata accoltellata nella sua tabaccheria per una rapina. A scoprire il corpo, un cliente entrato nel negozio per fare l’acquisto. I carabinieri stanno controllando le telecamere. Nel quartiere la ricordano come una donna benvoluta da tutti.

Ultime notizie: stupri a Caivano e Palermo. Parla Valditara

La famiglia di una delle cuginette stuprate a Caivano vuole lasciare il Paese. L’avvocato ha scritto al Presidente del Consiglio Meloni chiedendo per la famiglia un nuovo alloggio in un’altra città: infatti, dopo la denuncia, la famiglia ha subito le minacce dei boss. Per il Ministro dell’Istruzione Valditara, che ha commentato il caso di Caivano e quello di Palermo, bisogna cambiare le leggi ma anche la cultura coinvolgendo nelle scuole i ragazzi in prima persona.

Ultime notizie: Roberto Mancini nuovo CT dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini a Riad è stato presentato alla stampa araba. Il contratto prevede un compenso di 70 milioni di euro per tre anni. “Non sono un mago ma voglio vincere” ha detto Mancini, che vuole scrivere la storia del calcio arabo.











