ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: abolito superticket sanità (30 Agosto)

Ultime notizie, addio al superticket: svolta nella Sanità in Italia e buone notizie per i pazienti dal punto di vista economico a partire dal primo settembre. L’imposta aggiuntiva sul ticket tradizionale, che resta in vigore, va in pensione dopo 9 anni di critiche da parte di politici e soprattutto cittadini. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, tra coloro che più hanno spinto per l’abolizione del superticket all’interno del governo, ha commentato: “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”.

Ultime notizie, Guardia Costiera assiste la Nave Banksy

La motovedetta “Louise Michel” – la nave finanziata dal celebre ‘street artist’ britannico Banksy – che aveva soccorso un gommone in difficoltà nelle acque Search and rescue maltesi con a bordo circa 130 migranti è stato soccorso dalla Guardia Costiera italiana. Come riportato da La Repubblica, dopo i ripetuti “sos” lanciati dall’imbarcazione di Banksy, rilanciati anche da “Mare Jonio” e “Sea Watch”, una motovedetta classe 300 della Guardia Costiera salpata da Lampedusa ha imbarcato le 49 persone ritenute maggiormente vulnerabili: si tratta di 32 donne, 13 bambini e 4 uomini a completamento dei nuclei familiari. Con loro è stato prelevato anche il corpo di un migrante morto durante la traversata.

Ultime notizie, nuovo raduno di negazionisti: oltre 18mila a Berlino

Più di 18mila persone si sono radunate nelle strade di Berlino per protestare contro le misure restrittive anti-Covid. Dopo una battaglia vinta in tribunale per dare luogo alla manifestazione, i negazionisti si sono visti però rovinare la “festa” dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sospeso il raduno. Come riportato da “La Stampa”, la polizia ha spiegato: “La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte dei manifestanti nonostante le ripetute richieste, motivo per cui non c’è altra possibilità che quella di sciogliere il raduno”. Non sono comunque mancati i momenti di tensione durante il corteo, con gli agenti – dispiegati in numero di 300mila per le strade della capitale tedesca – costretti a compiere arresti e a trascinare via alcuni facinorosi.



