Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, approvato il Ddl Nordio: abolito il reato di abuso d’ufficio

Dopo l’approvazione a maggioranza nella votazione alla Camera dei Deputati, il ddl Nordio è legge. Con questa approvazione viene di fatto cancellato il reato di abuso di ufficio e, nello stesso tempo, viene varata una nuova stretta sulle intercettazioni da parte dei magistrati. Nella votazione si sono espressi positivamente 199 deputati, tra i quali anche quelli appartenenti ai gruppi Azione e Italia Viva, e negativamente 102 deputati.

Dopo la votazione si sono verificate proteste da parte dei deputati del M5S con grida di “vergogna”, ed alcuni deputati di Avs hanno protestato esponendo dei cartelli. Per quanto riguarda le intercettazioni, con il nuovo dispositivo si impedisce la trascrizione di quelle ritenute “non rilevanti” ai fini dell’inchiesta, e nello stesso tempo si vieta la pubblicazione delle intercettazioni che non sono comprese negli atti emanati dai giudici.

Si è tenuta ieri la seconda giornata del vertice Nato in programma a Washington per le celebrazioni del 75esimo anniversario della stessa Alleanza Atlantica. Fra i leader mondiali che hanno spiccato, forse un po’ a sorpresa, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, apparso in condizioni fisiche senza dubbio migliori rispetto a quanto vistosi soltanto pochi giorni fa in occasione del chiacchieratissimo duello televisivo con Donald Trump alla Cnn.

Un Biden che assesta quindi un colpo vincente rispondendo alle malelingue, anche se sono ancora molti fra i Dem a chiedere “la sua testa”. Dal vertice Nato giungono anche le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di voler tenere fede agli impegni circa la spesa del due per cento del Pil per la difesa, così come stabilito dall’Ue “ovviamente con i tempi e le possibilità che abbiamo”.

Picco di casi covid in Italia ed è tutta colpa della nuova sottovariante KP3 che negli scorsi giorni ha fatto impennare i contagi, così come certificato dal consueto bollettino settimanale pubblicato dal ministero della salute con tutti i dati dell’Iss, l’istituto superiore di sanità.

Fortunatamente sono diminuiti i decessi nella settimana fino al 3 luglio, passati da 21 a 18, ma sono aumentati i casi di ricovero. Importante è riconoscere i sintomi del covid anche se non è semplice perchè spesso e volentieri si sovrappongono a quelli dell’influenza fra raffreddore, febbre e malessere generale. Gli esperti consigliano, per chi viaggia in treno o aereo, di indossare la mascherina, evitando così il contagio facile e soprattutto di rovinarsi le vacanze.

Fedez è senza dubbio uno dei protagonisti del gossip estivo 2024 viste i numerosi avvistamenti degli ultimi tempi. Dopo le paparazzate a Montecarlo con la modella Garance Authié e quella con Taylor Mega a Milano, le fotocamere di Chi hanno beccato il marito di Chiara Ferragni in Puglia in compagnia di una misteriosa mora.

Lo scatto non mostra chiaramente il bacio in quanto vi è davanti un albero, ma si vede Fedez avvicinarsi alla ragazza come se i due si stessero baciando. Il cantante appare successivamente anche in atteggiamenti intimi mentre la giovane prende il sole su una sdraio: chi è? Ancora non è ben chiaro ma è logico che è scattato il tam tam mediatico per provare a risalire alla stessa misteriosa ragazza. La cosa certa è che Fedez si sta giustamente godendo la sua vacanza da single e in questo primo scorcio di estate si trova ad Otranto assieme ad Emis Killa e ad alcuni ultrà del Milan. Chissà quali gossip ci regalerà ancora nel corso della stagione.

Una coppia di anziani è stata trovata priva di vita all’interno del loro appartamento di Udine. I corpi del 77enne Ivan Cozianin e della moglie 83enne, Tatjana Bencan erano in decomposizione, morti da giorni e soccorritori sono stati allertati dai vicini dopo che per alcuni giorni avevano sentito abbaiare il loro cane, che li ha vegliati per circa una settimana.

Il primo dei due a morire è stato il marito, a causa di un arresto cardiaco, mentre la moglie è morta almeno 48 ore dopo non potendo alzarsi dal letto per mangiare. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento ed hanno trovato la donna deceduta sul suo letto, mentre il corpo del marito era steso a terra. Il cane era stremato ma fortunatamente ancora in vita.

In Alto Adige un uomo è morto nella notte scorsa dopo essere stato colpito dal “taser” in dotazione ai carabinieri di Vipiteno. L’uomo aveva chiamato il 112, ma al momento dell’arrivo presso la sua abitazione, insieme al personale sanitario, i carabinieri non sono riusciti ad accedere all’abitazione e l’uomo si è gettato dalla finestra dopo aver lanciato del mobilio.

Dopo il volo di circa 2 metri si è rialzato ed ha aggredito i militari che a quel punto lo hanno colpito con il taser, la cui scarica ha provocato l’arresto cardiaco e la morte dell’uomo, che era distintamente sotto l’effetto di alcol e droga che sono stati trovati anche all’interno della casa.

La maglia gialla del Tour, Tadej Pogacar, è stata battuta ieri in volata dal danese Jonas Vingegaard al termine di una volata epica tra i due corridori. Il duello tra i due sfidanti è stato semplicemente fantastico e “selvaggio”, ed ha mostrato la più bella tappa, finora, del Tour de France.

La tappa è stata durissima, corsa sulle strade del Massiccio centrale, ed i due si sono dati battaglia con la maglia gialla che ha attaccato a 31 chilometri dall’arrivo, ma ha visto poi il ritorno del danese che si è aggiudicato la volata. Al terzo posto, con un distacco di 25 secondi, si è piazzato Evanepoel, mentre un ottimo Ciccone, si è piazzato al quinto posto.











