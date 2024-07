Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2: 11^ tappa, si sale a Le Lioran! (10 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: SI TORNA A SALIRE!

Si torna a salire nella diretta del Tour de France 2024: oggi, mercoledì 10 luglio, vivremo l’undicesima tappa Evaux Les Bains-Le Lioran, si tratta di un percorso anche molto lungo (211 chilometri) e che soprattutto presenta grandi insidie. Dopo la tappa di ieri assolutamente pianeggiante si torna dunque a scalare, e lo si fa nel territorio del Massiccio Centrale con un finale davvero da urlo, che potrebbe chiaramente rivoluzionare la classifica generale o comunque designarla in maniera più netta rispetto al suo stato attuale.

A proposito: bisogna parlarne, perché nella decima tappa che si è corsa ieri è successo davvero pochissimo. Una tappa senza GPM, la prima dall’inizio di questa Grande Boucle, vinta in volata da Jasper Philipsen ma al termine di una giornata in cui c’è stato un solo tentativo di fuga rientrato praticamente subito, e poi il gruppo che ha marciato compatto sino al traguardo lasciando inalterata, ovviamente, la classifica generale con Tadej Pogacar che conserva 33 secondi su Remco Evenepoel e 1’15” su Jonas Vingegaard.

COME VEDERE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta bisogna ricordare quale sia l’appuntamento con la diretta tv del Tour de France 2024: anche l’undicesima tappa della Grande Boucle sarà appannaggio della televisione di stato e nello specifico di Rai Due, che come sempre si collegherà con la strada alle ore 14:45 e poi darà spazio al Processo alla Tappa, con le voci da studio e di tutti i protagonisti del giorno. In assenza di un televisore potrete avere accesso al servizio di diretta streaming video del Tour de France 2024 senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 11^ TAPPA

Siamo dunque in vista dell’undicesima tappa per la diretta del Tour de France 2024: come già detto la Evaux Les Bains-Le Lioran è lunga e infatti la partenza è stata fissata alle ore 11:20. I primi 140 chilometri non sono troppo impegnativi: avremo uno sprint a Bourg Lastic seguito a breve distanza dal Cote de Mouilloux, GPM di quarta categoria da meno di due chilometri, anche se la pendenza tocca il 6,3%. Da qui ai quasi 4 Km del Cote de Larodde, al chilometro 90 per una pendenza al 6% e un GPM di terza categoria; tuttavia sarà solo in seguito che si inizierà a fare sul serio nella diretta del Tour de France 2024.

Infatti i corridori arriveranno al Col de Neronne che è un GPM di seconda categoria e ha una pendenza del 9,1%: ascesa terribile, poi leggera discesa e su nuovamente lungo il Pas de Peyrol a Puy Marie, salita di cinque chilometri e mezzo a 8,1% di pendenza. Dunque due tratti in cui ci aspettiamo i fuochi d’artificio tra i big, che dovranno fare le loro mosse; prima del traguardo ci sarà ancora tempo per il Col de Pertus, questo un GPM di seconda categoria che ci dirà qualcosa prima dell’arrivo, con GPM di terza categoria. Sulla carta l’undicesima tappa è spettacolare, la parola passa alla diretta del Tour de France 2024…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 40h02’48’’

2. Remco Evenepoel (BEL) +0’33’’

3. Jonas Vingegaard (DEN) +1’15’’

4. Primoz Roglic (SVN) +1’36’’

5. Juan Ayuso (ESP) +2’16’’

6. Joao Almeida (POR) +2’17’’

7. Cristian Rodriguez (ESP) +2’31’’

8. Mikel Landa (ESP) +3’35’’

9. Derek Gee (CAN) +4’02’’

10. Matteo Jorgenson (Usa) +4’03’’











