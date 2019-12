ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, attacco a un rabbino a Monsey (30 dicembre)

Nella città di Monsey, a circa cinquanta chilometri da New York, un uomo, con il viso coperto da una sciarpa, è entrato in casa di un rabbino con un grosso e pesante coltello seminando terrore. Si contano cinque ebrei chassidisti feriti, di cui due in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei media americani locali l’attentatore ha scelto di colpire proprio nella settima giornata della festività ebraica. Al momento si pensava ad un attacco alla sinagoga, notizia poi smentita da l’Orthodox Jewish Public Affairs Council in un tweet. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le necessarie cure. Due persone sono state ripetutamente colpite al petto, i più gravi. Le altre tre persone hanno riportato solo superficiali ferite in diverse parti del corpo. L’aggressore, nel tentativo di rifugiarsi in una sinagoga è stato arrestato. La vicenda si inserisce in una serie di assalti razzisti che si sono ripetuti negli ultimi giorni a New York City. Tali episodi di violenza hanno fatto aumentare i controlli delle forze dell’ordine nella zona di Brooklyn, quella più interessata da parte dei terroristi. Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, non ha accettato queste forme di antisemitismo e di intolleranza razziale. Condanna l’episodio di violenza anche Letitia James, il procuratore di New York. Secondo il procuratore la comunità ebraica insediata in America ha necessità di essere tutelata in modo adeguato.

ULTIME NOTIZIE, SCAMBIO DI 10 PRIGIONIERI

E’ iniziato lo scambio di dieci prigionieri tra lo Stato ucraino ed i separatisti filo russi nel Donbass. Lo speaker del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che al checkpoint di Mayorske è iniziata la fase del rilascio delle persone prigioniere. I patti che hanno permesso lo scambio dei detenuti erano iniziati a dicembre a Parigi durante un incontro ufficiale tra Vladimir Putin e Zelensky. Già nel mese di settembre le due autorità politiche avevano attuato lo scambio di 70 detenuti.

Ieri un uomo di 28 anni, insieme ad alcuni amici, durante la fase di arrampicamento, non lontano dal rifugio Tuckett, sono stati colpiti da una valanga. Il gruppo di scalatori sono caduti a valle. Il soccorso alpino è stato avvisato intorno alle 12. Il soccorso alpino, l’unità cinofila ed un’equipe sanitaria, a rotazione, hanno trasportato tutti gli scalatori in elicottero all’ospedale di Santa Chiara di Trento. L’uomo di 28 anni è morto sul colpo. Il secondo alpinista colpito ha riportato diversi traumi, mentre gli altri amici sono rimasti illesi. L’uomo di 28 anni è stato portato nella camera mortuaria a Madonna di Campiglio.

ULTIME NOTIZIE, IL BORUSSIA BEFFA LA JUVENTUS

Il Borussia Dortmund beffa la Juventus e il Manchester United per Haaland. Il talentino classe 2000 austriaco è stato acquistato dai gialloneri che hanno versato 20 milioni di euro nelle casse del Salisburgo. Attaccante di grande fisicità ha stupito tutti quest’anno siglando ben 28 reti in 22 partite, di cui addirittura 8 in 6 partite nei gironi di Champions League. La Juventus sembrava a un passo dal suo acquisto, si parlava infatti di un blitz di Fabio Paratici pronto a portare a Torino un talento di davvero grande qualità. Il Borussia ha avuto però maggiore voglia e grinta nella trattativa, chiudendo tutto molto rapidamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA