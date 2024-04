Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco di Israele all’Iran, Teheran: “Siti nucleari al sicuro”

Siamo entrati da poche ore nel giorno numero 196 della guerra in Medioriente fra Israele e Hamas. Come ben noto il conflitto si sta allargando anche all’Iran dopo i bombardamenti a vicenda degli scorsi giorni, ma Tel Aviv sarebbe pronta a rinunciare alla risposta al massiccio lancio di missili di Teheran, facendo un patto con gli Stati Uniti e forse la risposta è arrivata. Nelle scorse ore numerosi droni israeliani sull’Iran, con Teheran che si è subito apprestata a dire che i siti nucleari sono al momento al sicuro.

Israele attacca l'Iran: droni sulla base militare di Isfahan/ USA: “Non abbiamo dato l'ok all'offensiva”

Secondo quanto emerso Israele avrebbe ricevuto l’ok ad attaccare Rafah in cambio appunto della rinuncia ad un’offensiva militare su Teheran, cosa che sarebbe molto più rischiosa, ma la notizia è stata smentita sia nelle parole che nei fatti, visto ciò che sta avvenendo in queste ore. In ogni caso gli americani, che hanno imposto nuove sanzioni all’Iran, hanno fatto sapere che “è improbabile che Israele attacchi l’Iran prima della fine della Pasqua ebraica”, che inizia lunedì prossimo, 22 aprile, e che termina il 29, ma evidentemente si stanno sbagliando. Intanto ieri sono morti sette civili, fra cui tre bambini, in un raid avvenuto a sud della Striscia.

Ultime notizie, Daniele De Rossi prolunga con la Roma

Sono bastati pochi mesi a Daniele De Rossi per conquistare i dirigenti della Roma. L’ex capitano giallorosso, sostituto di Mourinho sulla panchina romanista, ha rimesso sui giusti binari i capitolini, oltre ad un’ottima prestazione in Europa League, con il passaggio del turno sul Milan.

Performance che hanno indotto i vertici di Trigoria a blindare l’ex calciatore, prolungando appunto il contratto dello stesso a praticamente 100 giorni dall’esonero dello Special One. Sportmediaset specifica come “Dalla famiglia Friedkin, al CEO Lina Soulokou, tutti hanno fortemente voluto la riconferma di DDR”, che ha migliorato in maniera evidente la Roma dal punto di vista di gioco e prestazioni, oltre che aver convinto come persona attraverso le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti. “Insomma un piccolo capolavoro quello fatto dall’ex capitan futuro”, aggiunge Mediaset che sottolinea come la squadra sia tornata a lottare per la Champions League a 6 anni dall’ultima apparizione in Coppa.

Ultime notizie, paura per l’eruzione del vulcano Ruang

Tanta paura in Indonesia per l’eruzione del vulcano Ruang. Migliaia gli sfollati e inizialmente è stato anche diramata un’allerta tsunami, con il rischio di onde anomali, che fortunatamente è rientrata poco dopo. Diverse le eruzioni, potentissime, del vulcano indonesiano che ha comportato lo sfollamento di migliaia di persone, ma anche diversi feriti.

Le autorità hanno deciso di evacuare tutta l’area a sei chilometri dalla montagna attiva, con un livello di allerta che è stato elevato al numero 4, il massimo disponibile nella scala vulcanica. Incredibili le immagini che ci giungono da quella zona del mondo, con una colonna di fumo e cenere alta 2mila metri, con picchi anche di 3 chilometri. I residenti, fa sapere la Protezione civile locale, “devono essere consapevoli del potenziale rischio di eruzione di rocce incandescenti, della comparsa di nubi calde e di onde di tsunami, che potrebbero essere innescate dal collasso di un corpo vulcanico in mare”.

Ultime notizie, ferite a colpi di coltello due bambine davanti ad una scuola in Francia

Due bambine, una di sei anni e una di 11 anni sono state accoltellate da un uomo fuori dalla scuola di Souffelweyersheim, nei dintorni di Strasburgo. L’uomo che ha ferito le bambine è stato fermato dalla gendarmeria dopo il fatto e la stessa gendarmeria ha dichiarato che non ci sono ragioni legate a “radicalizzazione”. Al momento in cui è stato tratto in arresto l’assalitore si era liberato dell’arma, Le due bambine sono state accompagnate in ospedale dove è stato riscontrato che le ferite sono superficiali.

Ultime notizie, Amadeus ha firmato il contratto con Discovery

E’ un accordo di quattro anni quello che Amadeus ha firmato con Discovery, che prevede anche la conduzione di due programmi nel “prime time”. Per Amadeus anche la responsabilità di organizzazione del palinsesto del settore intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. L’annuncio ufficiale e la firma del contratto sono arrivati oggi a confermare le tante indiscrezioni che si erano susseguite nei giorni scorsi.

Il debutto di Amadeus sul Nove avverrà in autunno dopo la fine del suo contratto con la Rai con un preserale e due programmi in “prime rime”. La campagna acquisti da parte del gruppo Discovery, che era iniziata con l’arrivo sul Nove di Fabio Fazio che aveva portato il suo programma “Che tempo che fa” insieme alla sua storica partner e collega Luciana Littizzetto, continua dunque e si avvale ora di un nuovo conduttore ed organizzatore che si è già ben fatto vedere sia per le cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo che per il preserale Affari tuoi, che sta ottenendo record su record di ascolti. I dettagli operativi, come ha comunicato il gruppo, saranno annunciati nei prossimi mesi.

Ultime notizie, arrestato l’ex sindaco di Avellino per un caso di “appalti pilotati”

Una serie di appalti pilotati nel comune di Avellino, che secondo i pm titolari dell’inchiesta fanno ipotizzare una gestione “privatistica” dell’amministrazione comunale, hanno portato all’arresto di Gianluca festa, ex sindaco di Avellino, contro il quale c’è anche l’accusa di aver cercato di effettuare vari depistaggi delle indagini attraverso una bonifica degli uffici per ricercare delle microspie, e facendo anche scomparire un computer.

Oltre ad ordinare l’arresto del sindaco, gli inquirenti hanno fatto perquisire anche la casa di Laura Nargi, ex vicesindaca. La svolta dell’inchiesta è avvenuta improvvisamente stamani con un blitz eseguito all’alba da uomini dei carabinieri e della guardia di finanza.

Ultime notizie, le previsioni meteo del weekend

Il prossimo fine settimana, come anticipato dai meteorologi, sarà caratterizzato da temperature quasi invernali con le nevicate che, specialmente nelle regioni del nord Italia saranno anche a bassa quota. Temporali e vento forte la faranno da padroni, anche se si alterneranno con alcune schiarite, con possibilità che questa fase possa arrivare sino alla festività del 25 aprile. Il maltempo arriva dopo che lo scorso fine settimana le temperature avevano raggiunto livelli tipicamente estivi e anche questo sbalzo potrebbe creare seri problemi alle persone.











