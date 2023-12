Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco hacker a 1.300 enti pubblici italiani: chiesto riscatto

Un attacco hacker massiccio è in corso nelle ultime ore nei confronti di alcuni enti pubblici italiani. I malintenzionati, dopo essersi intrufolati nei sistemi del nostro Paese, hanno chiesto un riscatto, colpendo un totale di ben 1.300 enti.

Sulla vicenda si è espresso il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha spiegato: “Stiamo verificando, al momento non mi risultano problemi mi hanno parlato degli attacchi hacker, soprattutto attacchi destinati a creare dei problemi nel pagamento delle retribuzioni. Finora non ho ricevuto feedback di emergenza su questo fronte ma ora approfondirò”. Secondo quanto riportato dai colleghi di RaiNews, dovrebbe trattarsi di hacker russi, così come già successo da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina.

Ultime notizie, incendio a Campobasso: muore un bimbo di 9 anni

Un gravissimo incendio si è verificato nella giornata di ieri in quel di Colle Calcare, comune della provincia di Campobasso. Il bilancio è estremamente pensate visto che un bimbo di 9 anni è morto e la sua sorellina di 4 anni e il fratello di 12, sono rimasti feriti. Entrambi sono in ospedale al locale Cardarelli, così come la madre 35enne. A destare maggiori preoccupazione è la piccola, che è arrivata nel nosocomio in condizioni gravi.

Secondo quanto emerso sembra che a provocare l’incendio possa essere stato un cortocircuito innestato dalle lucine di Natale, anche se solamente al termine delle indagini, eseguite dal Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, si conoscerà la verità. Il bimbo di 9 anni ha perso la vita non per le fiamme ma per l’asfissia e al momento la salma si trova ancora in ospedale, in attesa dell’autopsia disposta dal pm di turno.

Ultime notizie, auto contro convoglio Biden: illeso il presidente

Un’auto si è schiantata contro una colonna di vetture fra cui quella in cui vi era a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, assieme alla First Lady, la moglie Jill. A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa internazionale Reuters che specifica che il commander in chief e la consorte sono rimasti illesi.

L’episodio si è verificato di preciso nel Delaware, dove si trova la residenza privata della coppia, e da quanto emerso a colpire il convoglio presidenziale sarebbe stata una berlina di color grigio metallizzato. Si tratterebbe comunque di un banale incidente stradale e non di un atto intenzionale, dovuto al fatto che un SUV della scorta del presidente degli Stati Uniti si era messo in mezzo ad un incrocio per chiudere un tratto di strada. Tra l’altro pare vi fosse in corso un forte temporale che potrebbe aver ulteriormente aggravato la situazione.

Ultime notizie, nascite in continuo calo: i dati del 2022

La denatalità si è fatta sentire ancora di più in Italia nel 2022. L’anno scorso i nuovi nati nel nostro Paese sono stati 393mila 6,7 per ogni mille abitanti. Il numero è inferiore di 7mila nascite circa rispetto all’anno precedente, ma ben 183mila rispetto al 2008, l’annata in cui si raggiunse il picco per quanto riguarda gli anni Duemila. A comunicare il dato è il report dell’Istat Popolazione residente e dinamica demografica, che associa il problema della denatalità ad una continua diminuzione della fecondità e nel contempo al calo della popolazione femminile riproduttiva, quindi dai 15 ai 49 anni.

Nel 2022 si sono registrati anche 715mila decessi, di cui 342mila uomini e 373mila donne, con un tasso di mortalità pari a 12,1 per mille, quasi il doppio rispetto al tasso di natalità. Il numero di morti è aumentato rispetto al 2021 di 14mila unità, per via dell’invecchiamento della popolazione.

Ultime notizie, Conte attacca la Meloni e Schlein

Nel centro sinistra scatta la competizione e Conte cerca di riconquistare la scena alzando i toni nei confronti della premier e contemporaneamente attacca il PD. In una conferenza stampa il primo conto è per Meloni sul Mef, ma poi picchia duro anche contro il Pd che nei giorni scorsi ha riunito in un forum Prodi, Gentiloni e Letta e irride la proposta di Prodi di affidare a Schlein un ruolo di feredatrice nel centro sinistra, irritando non poco il partito stesso. La competizione è scattata e ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino.

Ultime notizie, milioni gli italiani in viaggio, meta preferita la montagna

Il periodo natalizio regala atmosfere uniche e non è un caso che almeno 19 milioni di italiani tra Natale e Capodanno partiranno per una breve vacanza, un giro d’affari che vale 15 miliardi di euro. Prenotazioni arrivate con grande anticipo per una durata media del viaggio di 8 giorni, con un incremento dei ricavi stimato intorno all’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Meta prescelta per chi resta in Italia naturalmente la montagna, ma in molti sceglieranno anche mete alternative come i piccoli borghi, mentre il caro aereo blocca i viaggi che riuniscono le famiglie lontane tra loro.

Ultime notizie, sorteggi Champions, salita per le italiane

Sarà in salita il cammino delle italiane in Champions dopo il sorteggio. Il Napoli pesca il Barcellona, un colosso anche per la Lazio, il Bayern Monaco di Tuchel che con Kane in attacco è tra le favorite di questa Champions League. Un’altra spagnola, l’Atletico Madrid dell’ex Inter Simeone attende proprio la squadra di Simone Inzaghi. Un’urna gestita da Terry che non è stata proprio benevola con le italiane che partendo dalla seconda fascia erano attese da squadre pesanti. Sorteggiati anche gli spareggi di Europa League per arrivare agli ottavi, la Roma incontrerà gli olandesi del Feyenoord e il Milan contro i francesi del Rennes











