Diretta sorteggio ottavi Champions League/ Streaming video tv, accoppiamenti live (oggi 18 dicembre 2023)

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: QUALI AVVERSARIE PER INTER, LAZIO E NAPOLI?

Alle ore 12.00 di oggi, lunedì 18 dicembre, ci attende l’atteso appuntamento con la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League 2023-2024: le 16 squadre rimaste in corsa dopo la fase a gironi (che dall’anno prossimo cambierà drasticamente) attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la affascinante fase ad eliminazione diretta, la più bella in ogni edizione della Champions League, anche se bisognerà attendere circa due mesi prima di tornare in campo, a causa della consueta pausa tra i gironi e gli ottavi. Nell’urna di Nyon, dove si svolgerà il sorteggio degli ottavi di Champions League come di consueto presso la sede della Uefa, ci saranno anche i nomi delle tre squadre italiane rimaste in gara, cioè Inter, Lazio e Napoli in rigoroso ordine alfabetico, mentre il Milan sarà di scena in Europa League dopo il terzo posto nel suo girone.

Avversaria Napoli ottavi Champions League/ Sorteggio: ancora un'inglese? (oggi 18 dicembre 2023)

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di Champions League, anche se non ci saranno novità rispetto al passato: le squadre che si sono classificate al primo posto saranno le teste di serie che incroceranno necessariamente una seconda e disputeranno il ritorno in casa. I vincoli sono sempre gli stessi: agli ottavi di finale non si potrà giocare contro una squadra già sfidata nel girone, né contro una connazionale. Questo naturalmente riduce il numero delle potenziali avversarie: per fare gli esempi che ci riguardano più da vicino, non ci sono esclusioni per nazionalità perché le italiane sono tutte seconde e di conseguenza non avrebbero comunque potuto incrociarsi fra loro, ma ciascuna non potrà pescare la vincitrice del proprio girone. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League…

Avversarie Milan girone Champions League/ Psg, Borussia Dortmund, Newcastle nel gruppo F (31 agosto 2023)

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Champions League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, il numero 200 della piattaforma. In chiaro l’appuntamento sarà invece sul Canale 20 Mediaset. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio degli ottavi di Champions League sarà disponibile naturalmente tramite i servizi di Sky e Mediaset, ma sarà fornita pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

AVVERSARIE INTER GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ Gruppo D: Benfica, Salisburgo, Real Sociedad (31 agosto 2023)

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League coinvolgerà dunque le 16 squadre che ancora sperano di diventare campioni d’Europa vincendo la finale, che sarà in programma sabato 1° giugno 2024 allo stadio di Wembley. Tra di esse abbiamo ben quattro rappresentanti della Spagna, che porta avanti Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad, per di più tutte come prime dei propri gironi, mentre a quota tre come l’Italia abbiamo pure la Germania, che ha il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund fra le prime e il Lipsia tra le seconde, quindi ad esempio la squadra della Red Bull avrà ben due opzioni in meno fra le prime che poterà affrontare.

Stupisce il dato relativo all’Inghilterra, che ha già visto dimezzare il proprio contingente, dal momento che sono rimaste in corsa solamente Arsenal e Manchester City, anche se entrambe come prime, mentre Newcastle e Manchester United hanno chiuso ultimi e quindi non passeranno nemmeno in Europa League. Infine, ci sono altre quattro nazioni che saranno rappresentate da una singola squadra: per la Francia ecco naturalmente il Paris Saint Germain, anche se con più fatica del previsto e da seconda, poi abbiamo due squadre di notevole blasone quali Porto e PSV Eindhoven in rappresentanza rispettivamente di Portogallo ed Olanda, infine l’impresa è riuscita al Copenaghen, che riporta la Danimarca agli ottavi per la prima volta dal 2010-2011 e sarà il nome più sorprendente nell’urna di Nyon per la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League…











© RIPRODUZIONE RISERVATA