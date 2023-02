Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco hacker ai siti italiani: “Siete russofobi’

Subito dopo la visita a Kiev effettuata dal Premier italiano Giorgia Meloni, un attacco hacker ha colpito diversi siti governativi, delle banche, dei carabinieri e di alcune imprese. A rivendicare l’attacco hacker è stato un gruppo denominato “No name” dichiaratamente filorusso e che ha motivato questa serie di attacchi proprio con la visita a Kiev del giorno precedente. La rivendicazione è stata effettuata su Telegram, con le parole “colpita l’Italia russofoba”.

L’attacco è stato massiccio e ha colpito vari siti istituzionali come quello dei ministeri della Difesa e degli Esteri. Per far collassare i server gli hacker hanno usato la tecnica “Denial of service attack” che consiste nell’effettuare in contemporanea miglia di tentativi per accedere al sito che si vuole colpire.

Ultime notizie, l’omicidio di Pesaro

Michael Alessandrini, sospettato di aver ucciso Pierpaolo Panzieri, è stato fermato mentre si trovava in Romania. Il delitto era avvenuto nella serata di lunedì, e immediatamente dopo Alessandrini ha lasciato la città marchigiana a bordo della sua auto spostandosi fuori dall’Italia e passando il confine a Trieste. Il 30enne ha portato con se il cellulare della sua vittima e prima di partire aveva preso 500 euro alla propria nonna.

Michael Alessandrini è disoccupato e soffre di vari problemi psicologici oltre che di ludopatia, mentre l’amicizia con Pierpaolo Panzeri era nata dalla comune passione per la musica. La caccia all’uomo a tappeto era iniziata già nella giornata di ieri anche con l’aiuto delle telecamere. Gli investigatori stanno cercando di capire i motivi che hanno spinto l’omicida ad accoltellare l’amico.

Ultime notizie, dieci palestinesi uccisi a Nablus, in Cisgiordania

E’ di 10 morti e più di cento feriti il conto dell’incursione effettuata da un gruppo di soldati israeliani che si sono scontrati con palestinesi a Nablus. I soldati sono entrati nella città cisgiordana per arrestare due terroristi. Il quotidiano israeliano Ynet ha confermato la notizia che i due terroristi facevano parte di un gruppo di recente costituzione ed erano stati protagonisti di diversi attacchi contro degli obiettivi, in uno dei quali, nello scorso mese di ottobre, era rimasto ucciso un 21enne sergente dell’esercito israeliano. L’attacco e le vittime sono stati confermati anche da una agenzia palestinese, Wafa.

Ultime notizie, Putin ha incontrato l’inviato di Xi a Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’inviato del presidente cinese Xi Jinping a Mosca. Questi ha avuto anche un incontro con il ministro degli esteri russo Serghey Lavrov. “La Cina – le parole di Wang Yi secondo quanto riporta dall’agenzia russa Tass – rimane impegnata a sviluppare le relazioni con la Russia nonostante la situazione instabile nel mondo”, aggiungendo poi di aspettarsi di “raggiungere nuovi accordi” con Mosca. Inoltre è stato fatto sapere che le relazioni russo-cinesi “stabilizzano la situazione internazionale”.

Intanto l’agenzia Ansa ha riportato la notizia secondo cui Putin avrebbe revocato un decreto del 2021 che sosteneva in parte la sovranità della Moldavia in merito alle politiche riguardanti il futuro della Transnistria, una regione separatista che è sostenuta da Mosca e che confina con l’ Ucraina. Il decreto era stato stilato presupponendo relazioni più strette con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, e la revoca è stata pubblicata sul sito del Cremlino, affermando che la decisione è stata presa per “garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali”. Infine da segnalare che la Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start.

Ultime notizie, morta la moglie di Lino Banfi

E’ morta nella giornata di ieri la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria. Aveva 85 anni e da anni era malata di Alzheimer. L’annuncio è stato dato dalla figlia dei due, Rosanna Banfi, attraverso un post pubblicato sui social con annessa una foto in bianco e nero che ritrae la madre in giovane età mentre mangia un gelato sorridente.

“Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, la didascalia di Rosanna a corredo dello splendido scatto. Nel corso di una recente ospitata al programma di Canale 5, Verissimo, Lino Banfi aveva svelato che avrebbe voluto morire assieme alla moglie: “Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio’…”. I due erano sposati da 60 anni.

Ultime notizie, studente uccide insegnante in Francia

Choc in Francia dove uno studente di 16 anni ha ucciso un’insegnante di anni 52 presso una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de Luz, nel sud-ovest del Paese. La vittima, come si legge su TgCom24.it, è stata accoltellata a morte, così da conferma del procuratore Jerome Bourrier: “Confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello”.

Lo studente, subito dopo il folle gesto, è stato fermato dalla polizia ancora sul luogo della tragedia ed è ora nelle mani degli inquirenti. Secondo quanto emerso la vittima sarebbe un’insegnante di spagnolo che si trovava regolarmente in aula con i propri alunni al momento dell’aggressione e l’assalitore pare che soffrisse di disturbi psichiatrici e avrebbe anche detto di “di essere posseduto” mentre aggrediva la professoressa. Il giovane ha fatto irruzione nell’aula per poi scagliarsi con rabbia verso il docente.











