Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Attanasio e Iacovacci: salme arrivate in Italia

Era poco più tardi della mezzanotte quando sono rientrate in Italia le salme di Luca Attanasio, ambasciatore in Congo, e di una delle sue guardie del corpo, il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi due giorni fa durante un attentato. L’aereo è atterrato presso lo scalo militare di Ciampino, in Roma, atteso dal presidente del consiglio Mario Draghi, dal ministro degli esteri Di Maio, e dal ministro della difesa, Guerini.

In mattinata verranno eseguite le autopsie presso il Policlinico Gemelli di Roma, mentre alle ore 9:00 Di Maio terrà nell’Aula delle Camera (poi alle 10:45 in Senato), una informativa urgente sull’uccisione dell’ambasciatore in Congo. Nel pomeriggio di oggi sono attese in Italia anche la vedova di Attanasio, la signora Zakia Seddiki, e le sue tre figlie, mentre i genitori e la sorella sono già partiti da Limbiate per Roma, scortati da un’auto dei carabinieri. “In trenta secondi – le parole di Salvatore il padre dell’ambasciatore, all’Ansa – sono passati i ricordi di una vita, ci è crollato il mondo addosso. Sono cose ingiuste, che non devono accadere. Per noi la vita è finita”.

Ultime notizie coronavirus, il bollettino di oggi

Continua l’altalena dei dati relativi all’epidemia di covid 19. Il bollettino di ieri parla infatti di 13.314 nuovi casi, con un aumento rispetto ai 9.630 del giorno precedente, ma l’aumentato numero dei tamponi eseguiti, circa 370mila, ha riportato al 4,4% il tasso di positività, con un calo dell’1,2% rispetto a lunedì. Le vittime sono in aumento, con 356 contro le 274 di ieri. e anche i ricoveri nelle terapie intensive hanno fatto registrare un aumento 28 unità, arrivando a 2.146 totali.

Ultime notizie, in Lombardia istituita una zona arancione rafforzata

Tutta la provincia di Brescia e 7 comuni di quella di Bergamo, e 1 di quella di Cremona, dalle 18 di ieri sono entrate a far parte di quella che viene definita “zona arancione rafforzata”, nella quale, oltre ai divieti della zona arancione sono previste anche le chiusure delle scuole elementari, degli asili e dei nidi. La comunicazione è stata effettuata da letizia Moratti, assessora al Welfare della regione. Oltre a queste misure è consigliabile, per chi può usufruirne, il lavoro in modalità “smart working”. I comuni interessati sono Viadanica, Sarnico, Castelli Calepio, Predore San Martino, Villongo, Gandosso e Credaro nella provincia di Bergamo e Soncino nella provincia di Cremona

Ultime notizie, agguato in Congo: indagini in corso

Sul luogo dell’attentato in Congo, dove sono morti l’ambasciatore Luca Attanasio e la guardia del corpo Vittorio Iacovacci, sono giunti i carabinieri del Ros per le indagini. Intanto per acquisire maggiori informazioni sarà sentito il terzo italiano che faceva parte del convoglio ed è rimasto illeso. Gli inquirenti congolesi hanno indicato come responsabili uomini del gruppo ribelle “Forces Democratiques de Liberation du Rwanda”, Gli aggressori erano in 6 ed erano armati sia con dei fucili mitragliatori che con un machete. Nella sequenza delle uccisioni il primo a cadere è stato l’autista della macchina che trasportava l’ambasciatore italiano ed il carabiniere.

Ultime notizie vaccini, si pensa ad una produzione italiana

Nell’ambito della campagna vaccinale il governo sta pensando anche ad una produzione italiana e sono state convocate le aziende che potrebbero produrli, ma gli industriali restano scettici riguardo a questa soluzione indicando che per dare inizio a questa operazione mancano i bioreattori. Il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, è stato incaricato di seguire la questione da parte del Premier.

Ultime notizie, morto l’ex pilota Fausto Gresini

Dopo due mesi di ricovero in ospedale, è morto nella mattinata di ieri l’ex pilota motociclista Fausto Gresini, due volte vincitore del titolo della classe 125, ed in seguito team manager della scuderia omonima che nell’ultimo campionato ha portato in pista le moto Aprilia. Dopo un susseguirsi di miglioramenti e peggioramenti, da venerdì scorso era in rianimazione a causa del covid 19.

