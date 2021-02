Fausto Gresini è morto/ Ufficialità team MotoGp: “ci lascia dopo mesi lotta al Covid”

È morto Fausto Gresini, e questa volta purtroppo è vero: dopo la notizia fake circolata ieri sera e battuta su tutte le principali agenzie di stampa, stamane è il team Gresini di MotoGp a dare il tristissimo annuncio sui social «La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi. Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid, Fausto Gresini è tristemente scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. Ciao Fausto».

Poche parole ma ufficiali rispetto a quanto lo stesso team si era trovato costretto ieri a smentire, «Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche». L’intero team Gresini Racing – da qualche anno targata Aprilia in MotoGp – si stringe intorno alla famiglia con la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese «e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo». Il figlio Lorenzo su Facebook usa poche ma meravigliose parole: «Bà, ti amo immensamente».

LA MOTOGP IN LUTTO

Ex pilota due volte iridato e manager da anni dell’omonimo team, Fausto Gresini era la MotoGp e come tale oggi il mondo del motociclismo si ritrova in un terribile lutto dopo due mesi terribili di calvario per il ricovero Covid: aveva contratto il coronavirus poco prima di Natale e dopo un primo periodo in isolamento a casa era stato ricoverato il 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Le condizioni però peggiorano e il 30 dicembre scatta il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna, con l’inizio di due mesi terribili per la famiglia Gresini e per lo stesso Fausto. Un saliscendi di bollettini e aggiornamenti, fino a che il figlio Lorenzo lo scorso 10 febbraio dava qualche speranza in più con queste parole «papà è sveglio, esami e ossigenazione stabili, resta sotto antibiotico e non ha febbre: resta una situazione di gravità e fragilità, ma ci sono segnali positivi». Il 18 febbraio peggiora però ulteriormente e così, dopo la fake circolata ieri, ora la notizia che nessuno voleva dare e ricevere: Fausto non c’è più. Condoglianze sincere e commosse dall’intera redazione del Sussidiario.net.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021





