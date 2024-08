Nonostante i numerosi appelli dei potenti del mondo, a cominciare da quello del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l’Iran sembra ormai prossimo ad attaccare Israele. Nel giorno numero 312 della guerra in Medioriente è atteso nel giro di 24 ore un attacco di Teheran a Tel Aviv, secondo quanto raccolgono i media internazionali. Tutti i leader europei hanno chiesto di fermarsi, e anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha chiamato il suo omologo iraniano chiedendo di non attaccare.

L’Iran sembra però intenzionato ad andare dritto per la sua strada dopo i fatti delle ultime settimane, di conseguenza quasi sicuramente non ascolterà questi appelli. Nel frattempo si complicano anche i piani di pace, con Hamas che ha spiegato che non parteciperà ai colloqui che si terranno giovedì e facendo sapere di attenersi al piano proposto a luglio dagli americani.

Ultime notizie, paura a Zaporizhzhia per un incendio nella centrale

Tanta paura ieri a Zaporizhzhia per un incendio che ha interessato la centrale nucleare ucraina a causa di alcuni attacchi per via di droni. Secondo l’azienda per l’energia nucleare russa Rosatom, a provocare il doppio scoppio sarebbero stati dei velivoli di Kiev attraverso due diversi attacchi, ma in ogni caso le fiamme sono state completamente domate.

Diversa la versione ucraina, con il presidente Zelensky che invece ha parlato di incendio appiccato dai russi, che da due anni occupano la stessa centrale. Sulla vicenda è intervenuta anche l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che ha rassicurato sul fatto che non vi sia stato alcun impatto sulla sicurezza. Nel frattempo non si placa l’avanzata dell’esercito ucraino in quel di Kursk, con le autorità russe che stanno evacuando gran parte dei residenti anche nella regione di Belgorod.

Ultime notizie, vasto incendio in Grecia

Un vasto incendio sta interessando in questi giorni la Grecia, così come segnalato anche dai colleghi di Rainews. Alimentato dal caldo e dal vento, il fuoco ha bruciato ettari di terreni causando l’evacuazione di circa 7mila residenti in quel di Maratona, città storica che dà il nome all’altrettanto storica disciplina, situata a 42km da Atene, la capitale. L

e immagini che giungono da quelle parti del mondo mostrano fiamme alte fino a 25 metri, andando ad interessare la zona boschiva di Mikrohori e Rodopoli. 11 le città che sono state evacuate, tutte a nord est di Atene, chiaro indizio di quanto la situazione sia decisamente ostica. Fra le località più colpite troviamo anche quella balneare di Nea Makri, nonché il monte Penteli.

Ultime notizie, la fine della relazione fra Morata e Campello

Ha fatto il giro del web la notizia della fine della relazione fra il neo attaccante del Milan, fresco di titolo di campione d’Europa con la Spagna, Alvaro Morata, e la sua storica moglie Alice Campello. I due sono sempre stati descritti come la coppia perfetta, quasi una “famiglia da Mulino Bianco” avendo 4 figli e mostrandosi sempre sereni e innamorati, ma alla fine hanno preferito prendere strade diverse.

Entrambi hanno pubblicato due lunghi post a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro attraverso cui hanno spiegato cosa fosse successo, negando qualsiasi coinvolgimento di una terza persona, e facendo chiaramente capire di essersi lasciati in ottimi rapporti. I due si erano sposati sette anni fa con un matrimonio da favola, ma ora è finita.

Ultime notizie, accoltellamento di 2 persone oggi nel centro di Londra

Nel primo pomeriggio di ieri, due persone, una donna 34enne, e la figlia 11enne, sono state vittime di un accoltellamento avvenuto in pieno centro di Londra, in Leicester Square. Le due vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale e non si hanno notizie certe sulle loro condizioni.

La polizia ha arrestato l’aggressore, ma le motivazioni del gesto non sono state accertate. I primi soccorsi alle due vittime dell’accoltellamento sono stati portati da alcuni dipendenti dui un vicino negozio di questa zona turistica londinese famosa in tutto il mondo.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Il gran caldo prosegue e in questi giorni si avranno temperature ancora più alte, anche se c’è anche il rischio, per certe zone, di grandinate e forti nubifragi. Anche per quanto riguarda l’umidità si avranno dei notevoli picchi. Le grandinate e la pioggia potrebbero verificarsi nelle zone montuose, non soltanto delle Alpi ma anche degli Appennini a causa del grosso carico di energia che esiste nell’atmosfera. La maggiore probabilità di pioggia è nei giorni di martedì e mercoledì.

Ultime notizie, 20enne muore cadendo dall’auto a Brindisi

Un ragazzo di 20 anni originario di Busto Arsizio che si trovava in vacanza in Puglia, è morto dopo essere caduto dall’auto, una Opel Corsa, che si stata muovendo, e sulla quale viaggiavano altri 3 ragazzi, a causa della caduta provocata dall’apertura di uno sportello. Una delle ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti è quella di un gioco che sia poi finito malamente con la morte del ragazzo.

I carabinieri hanno sentito anche alcuni testimoni, i quali hanno segnalato che l’auto nella quale si trovava il 20enne lombardo procedeva come se stesse effettuando uno “slalom”. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in località Torre Santa Sabina, in orovincia di Brindisi, dove i giovani si trovavano in vacanza.