Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Berlusconi, bufera sugli appunti contro la Meloni

Dopo l’elezione del presidente del Senato (Ignazio La Russa), di giovedì mattina, nella giornata di ieri è toccato alla votazione per il presidente della Camera. Il nome scelto dal parlamento è stato quello dell’ex ministro Lorenzo Fontana, noto esponente leghista. Questa volta il centrodestra è giunto in aula compatto, e alla fine Fontana ha ottenuto 222 voti alla quarta votazione, raggiungendo così il quorum necessario per divenire appunto nuovo presidente della Camera. Applausi del centrodestra al vicesegretario del Carroccio, votato come detto sopra anche da Forza Italia (che invece per il Senato avrebbe preferito la Ronzulli).

Il Partito Democratico aveva invece proposto il nome di Guerra, mentre Azione quello di Richetti, e il Movimento 5 Stelle quello di Cafiero de Raho, ma alla fine ha trionfato Fontana. Non sono mancati momenti di tensione in aula come quando è stato esposto uno striscione anti Fontana, ritenuto “pro Putin”. La protesta non è però stata presa in considerazione dagli altri parlamentari. Nel contempo è scoppiata la polemica anche per gli appunti di Berlusconi scritti durante l’elezione di La Russa. Il Cavaliere maneggia un foglio in cui si leggono delle considerazioni sulla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, definita “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Lei ha replicato: “Negli appunti manca l’aggettivo ‘non ricattabile'”. La Russa ha commentato: ‘Il Cav dica che quell’appunto è un fake’.

Continua a “mordere” il covid e lo si capisce chiaramente dai dati del monitoraggio Iss di ieri. Nell’ultima settimana è cresciuto ulteriormente l’indice Rt, l’indice di trasmissibilità, passato da 1.18 di sette giorni fa all’attuale 1.30, collocandosi sopra il valore soglia dell’unità. Cresce anche l’incidenza, con 504 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 441 della scorsa settimana, e nel contempo aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 10 per cento contro l’8.2 per cento della precedente rivelazione.

Rimangono contenuti, anche se sono in aumento, i casi covid in terapia intensiva, attualmente al 2.4% rispetto all’1.8% di settimana scorsa, mentre le regioni che hanno superato la soglia di allerta del 15% di occupazione dei letti ospedalieri da parte dei pazienti covid sono in totale 6 rispetto alle 4 della scorsa settimana: Calabria (al 16%), Friuli Venezia Giulia (17,5%), PA Bolzano (23,6%), PA Trento (17,2%), Umbria (26,6%) e Valle d’Aosta (56,7%).

A Subbiano, nella provincia di Arezzo, un uomo ha ucciso la madre di 85 anni per poi chiamare i carabinieri e costituirsi. L’episodio si è verificato in una villetta dove i due vivevano assieme, e l’uomo, 48 anni, era noto per problemi di dipendenza. Dopo l’arresto è stato portato in ospedale quindi in caserma ad Arezzo per capire se lo stesso abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso l’anziana mamma.

In base a quanto emerso, come riferisce l’agenzia Ansa, sembra che la donna sia stata picchiata fino al decesso, forse dopo un raptus scaturito da una lite e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte della vittima, tale Assunta Andreini. In base ad una prima analisi del corpo vi sarebbero delle lesioni compatibili con delle percosse, ma non è da escludere che il 48enne, dopo aver picchiato la mamma, l’abbia soffocata con un cuscino. Stando a chi lo conosce, il carnefice viene descritto come una persona schiva e riservata, e sarebbe in cura da tempo.

