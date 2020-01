Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: bombardamento in Libia, almeno 70 morti (5 gennaio)

Bombardamento ad una scuola militare libica: il bilancio è di almeno 70 morti, secondo quanto riferito dai media locali. Tripoli accusa i combattenti dell’Esercito del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, il quale ha chiamato la popolazione alla “mobilitazione generale” e alla “jihad” contro un eventuale intervento militare turco in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale. In un discorso rimandato dalla rete televisiva al-Hadath ha dichiarato: “Accettiamo la sfida e dichiariamo la guerra santa islamica e la mobilitazione generale“. Intanto il segretario generale Antonio Guterres ha avvertito la Turchia, pur senza menzionarla esplicitamente, di non mandare truppe in Libia. “Qualsiasi sostegno straniero alle parti in guerra” nel Paese rischia di far “aggravare il conflitto e complicare gli sforzi per una soluzione pacifica“. In un comunicato ha poi aggiunto che “le continue violazioni dell’embargo sulle armi imposto dal Consiglio di sicurezza non fanno che peggiorare le cose“.

La crisi tra gli Stati Uniti d’America e Iran continua. Dopo l’attacco aereo del 2 gennaio a Baghdad, che ha cagionato la morte di Qassem Soleimani ed altre nove persone, si è tenuto il funerale del generale iraniano. I feretri dei cinque iracheni sono stati trasportati a Kazimiya su di un pick up, ricoperti dalla bandiera nazionale. Quelle dei cinque iraniani sono state coperte dalla bandiera della Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Hassan Rohani ha fatto visita alla famiglia di Qassem Soleimani promettendo vendetta contro il popolo americano. Intanto fonti Usa hanno smentito un nuovo attacco contro Iraq in cui sarebbe stato ucciso Shibl al Zaidi, leader delle Brigate Imam Ali. Durante il funerale del generale Soleimani i partecipanti hanno mostrato slogan di morte nei confronti dell’America. E il generale Abdolrahim Mousavi ha garantito che il violento attacco di Trump “non resterà senza risposta“. Il politico iraniano Hosein Musavi ha fatto sapere tramite l’agenzia di stampa Irna che il movimento iraniano di resistenza si consoliderà dopo l’attacco terroristico ad opera dei criminali americani che hanno “versato il sangue puro e sacro del comandante dei Guardiani della Rivoluzione“. E ieri diversi razzi sono caduti a Baghdad, alcuni vicino all’ambasciata americana.

A Villejuif, poco distante da Parigi, un uomo indossando una tunica scura, di origine marocchina, ha accoltellato quattro persone. L’assalitore è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Il bilancio dell’attacco è di tre feriti ed un morto. Tramite le impronte digitali ed una carta di credito la polizia è risalita all’identità dell’uomo. Si chiamava Nathan C, nato a Les Lilas, nel 1997, nella banlieue di Parigi. In passato Nathan soffriva di problemi mentali, ma non risulta ricoverato presso le strutture sanitarie parigine. Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni l’aggressore, prima di colpire, avrebbe gridato “Allah Akbar“. Dai primi accertamenti delle immagini delle videocamere posizionate sul luogo del tragico evento, Nathan avrebbe colpito da solo. La procura di Creteil comunque si sta occupando del caso.

Jordi Casamitjana, che era stato licenziato dalla League Against Cruel Sports, un’organizzazione che tutela gli animali ed è contraria alla caccia di volpe, lepre e cervo, deve riassumerlo. Il licenziamento secondo l’organizzazione era giustificato in quanto il 55enne avrebbe “gettato discredito su di essa“, calunniandola dicendo che una grossa somma di denaro era stata investita su società implicate in test sugli animali. Lo scioglimento del contratto di lavoro ingiustificato era stato dettato dal suo credo filosofico nel “veganismo etico“. Ma il Tribunale del lavoro britannico di Norwich, dopo avere raccolto le prove in favore del licenziato, con una sentenza ha sancito che il veganesimo è un “credo filosofico” e come tale deve essere paragonato ad una religione. L’organizzazione deve quindi riassumere il dipendente licenziato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA