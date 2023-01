Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Brasile, assalto al parlamento: polizia libera edifici

Una folla di sostenitori dell’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha fatto irruzione nella giornata di ieri nel palazzo del Parlamento sito in Brasilia. Per provare a placare la folla, migliaia di militanti di estrema destra, la polizia è intervenuta sparando gas lacrimogeni ma è stato il caos. L’area vicina al Congresso è stata transennata dalle autorità, ma i bolsonaristi, in campo contro il neo presidente Lula, sono comunque riusciti a sfondare i cordoni di sicurezza.

Assalto al parlamento in Brasile/ Lula: “Terroristi e fascisti”, Bolsonaro “Illegali"

Proprio il capo di stato verdeoro ha definito gli stessi “aggressori” come dei “vandali e fascisti”, ed ha decretato l’intervento delle forze federali. Anche Bolsonaro ha condannato apertamente l’intervento, definendolo “illegale”. I palazzi istituzionali sono stati comunque tutti sgombrati e sono stati a centinaia gli arresti: molti hanno fatto irruzione nel Parlamento e nell’edificio del Planalto, sede del governo.

Ultime notizie, Meloni incontro von der Leyen a Roma

Si terrà oggi a Roma un incontro fra il premier Giorgia Meloni e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Si tratterà di un faccia a faccia incentrato “su temi d’interesse per l’Italia e l’Ue”, così come spiegato dalla portavoce della Commissione. Come ipotizza SkyTg24.it, si parlerà quasi sicuramente delle questione migranti e della stretta del governo italiano sulle ong.

All’ordine del giorno anche i temi economici, a cominciare dai rincari energetici e dal Piano Piano Nazionale di Resilienza italiano. Non è da escludere che si tratterà anche l’argomento del negoziato in corso su un utilizzo diverso dei fondi di coesione europei, dirottando una quota di quelli non spesi sui singoli obiettivi del Pnrr, tenendo conto anche dell’aumento dell’inflazione dell’ultimo anno. Si parla di fondi che dovrebbero superare i 10 miliardi di euro.

Ultime notizie strage di Erba, morto l’avvocato di Mario Frigerio

E’ stato trovato morto nelle scorse ore Manuel Gabrielli, avvocato di Mario Frigerio. Quest’ultimo fu una figura chiave nel processo inerente la strage di Erba contro Rosa Bazzi e Olindo Romano, in quanto ritenuto da sempre il testimone chiave che inchiodò i due coniugi residenti nel comasco. Secondo quanto riferito dal sito di TgCom24, Manuel Gabrielli aveva solo 47 anni ed è stato rinvenuto senza vita nella sua casa situata in quel di Novedrate, in provincia di Como.

Aveva lo studio a Seregno ed era iscritto al foro di Monza, e le autorità, dopo il rinvenimento del cadavere, hanno disposto l’autopsia per chiarire con certezza le cause di morte, eliminando qualsiasi dubbio. A trovare il corpo senza vita dell’avvocato nel garage della propria abitazione, sarebbe stata la moglie dello stesso, che ha immediatamente chiamato i soccorsi che però nulla hanno potuto. Non è da escludere, come spiegano gli inquirenti, un gesto volontario.

Ultime notizie, oggi il funerale di Gianluca Vialli a Londra

Si terrà a Londra nella giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, il funerale di Gianluca Vialli, compianto campione 58enne morto venerdì scorso dopo una lunga malattia. Le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata rispettando il volere della famiglia, anche se non è da escludere una nuova cerimonia a Cremona, il paese d’origine di Gianluca Vialli, nelle prossime settimane.

Intanto ieri è uscito allo scoperto il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ex compagno di squadra di Vialli ma soprattutto grande amico dello stesso. “Rappresenta una grande perdita per me, per la sua famiglia, per tutto il calcio italiano – ha confessato il ct – Questo è un momento abbastanza difficile, ma dobbiamo cercare di andare avanti”. Mancini ha spiegato che lo scorso 29 dicembre si era recato a Londra dove aveva incontro Vialli in ospedale: “Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente, abbiamo parlato, scherzato, lui era di buon umore, come al solito, questo un po’ ti risolleva, mi ha fatto piacere vederlo in quel momento”.

Ultime notizie, Guardia di Finanza indaga sulle speculazioni dei prezzi della benzina

La Procura di Roma apre un fascicolo e la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia, indagherà sulle speculazioni che hanno portato ai forti rialzi della benzina e del diesel negli ultimi giorni delle festività natalizie. Il gasolio, in particolare, ha raggiunto i 2,5 euro in alcune pompe autostradali.

Dopo gli esposti presentati dal CODACONS altre 103 Procure si preparano a indagare sui rincari, considerati ingiustificati, che si ripercuoteranno comunque sui prezzi di molti prodotti che vengono trasportati su gomma, pari all’88% delle merci. Trasporti che, in queste ore, vanno a rilento per il forte afflusso da bollino rosso nelle autostrade e nelle strade per il rientro dai luoghi delle vacanze e dal ponte dell’Epifania.

Ultime notizie, strage sulle strade nel fine settimana

Due morti e sette feriti, tutti giovanissimi, in un grave incidente stradale avvenuto ad Andria mentre un sedicenne è stato investito ed ucciso a Brescia. Due vittime della strada anche a Napoli. Nell’anno appena trascorso la media è stata di 4 morti al giorno e sotto accusa restano velocità, alcool e droga, ma anche la distrazione dovuta all’uso del cellulare.

Ultime notizie, scontri fra uUltras Napoli e Roma

Sassaiole, petardi e lacrimogeni della Polizia oggi in un’area di servizio nei pressi di Arezzo, dove ultras di Roma e Napoli si sono scontrati bloccando il traffico dell’autostrada del sole. Le forze di polizia hanno fatto fatica a ripristinare la calma. Si trattava della stessa area di servizio, Badia al Pino, dove, nel 2007, fu ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri, colpito da un proiettile di un poliziotto.

Ultime notizie, arrestati in Germania due fratelli iraniani sospettati di terrorismo

Sono stati arrestati nel nord ovest della Germania due fratelli iraniani che stavano preparando un attentato con armi chimiche. Le autorità tedesche hanno dichiarato che i due arrestati agivano per conto dell’ISIS e lo stesso Ministro dell’Interno ha comunque affermato che il pericolo non è stato ancora scongiurato.

Ultime notizie, rappresaglia russa dopo gli attacchi ucraini del 30 dicembre

La Russia afferma di aver colpito alcune caserme ucraine nel Donetsk uccidendo almeno 600 soldati ucraini come rappresaglia all’attacco alla caserma russa avvenuto lo scorso 30 dicembre nel corso della quale morirono molti soldati russi. L’attacco, smentito da Kiev, sarebbe il peggiore subito dall’Ucraina dall’inizio della guerra.

Ultime notizie, perfetti sconosciuti di Genovese conquista il mondo

Ile co-prodotto da Medusa conquista il mondo e arriva persino nelle sale cinematografiche in Islanda. Il film, su tradimenti e segreti di sette amici smascherati ai messaggi sui cellulari ha ispirato il maggior numero di remake entrando nel guinness dei primati con ben 20 rifacimenti.