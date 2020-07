ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Brasile, Bolsonaro positivo al Covid-19 (8 luglio)

Nel bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute torna ail numero dei, ma anche quello dei, che sono statiin totale nel nostro Paese. Diminuisce il numero dei nuovi contagi, dopo, seppure nella giornata odierna sia stato effettuato un numero doppio di tamponi rispetto a ieri. Il calo più forte dei nuovi positivi si è registrato in, con solidopo che ieri ne erano stati registrati 111. Il Lombardia si è avuto però anche il maggior numero di, con il veneto che è salito a quota 10. Solo altrehanno fatto registrare nuovi morti. In totale i nostri connazionali colpiti dal Covid 19 sono quasi

Dopo l’effettuazione dei test è stato lo stesso presidente del Brasile Bolsonaro a dare la notizia della sua positività al Covid 19, ma senza mostrare preoccupazioni, nel corso dell’incontro con la stampa che si è svolto presso il Palazzo dell’Alvorada. Il presidente è apparso abbastanza mesto e desolato dopo aver conosciuto i risultati dei test che sono stati eseguiti a Brasilia, presso un ospedale militare. Tutti gli impegni presenti nell’agenda di Bolsonaro per i prossimi giorni sono stati naturalmente rinviati ed anche alcuni ministri hanno effettuato il test, così come Todd Chapman, ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile che era stato assieme a Bolsonaro per i festeggiamenti dello scorso 4 luglio, senza l’utilizzo delle mascherine protettive. Ora si cerca di contattare tutte le persone che sono state in contatto con il presidente nei 14 giorni precedenti la comparsa dei sintomi.

ULTIME NOTIZIE GOVERNO, OK A DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Dopo una lunga riunione del Consiglio dei Ministri, il Premier Conte ha potuto comunicare l’approvazione del cosiddetto “decreto semplificazione”, con il quale vengono sbloccate una serie di opere pubbliche, 130 in totale, che dovranno fare da traino all’economia italiana nei prossimi anni. Tra le opere che sono state “sbloccate” anche la TAV ed il Mose. Nel decreto sono comprese anche misure urgenti che riguardano l’ambiente e la green economy.

ULTIME NOTIZIE PIL, PEGGIOR CALO IN EUROPA E’ DELL’ITALIA

L’UE ha reso note le nuove previsioni per il Pil del 2021 riguardanti i vari paesi europei. Per quanto riguarda l’Italia, il dato è il peggiore tra tutti con un calo pari all’11,2%, mentre la Spagna avrà un calo del 10,9% e la Francia del 10,6%. Secondo l’Istat i conti delle aziende italiane sono tali che 1 su 3 rischia di dover chiudere nel corso dell’anno. Anche i dati relativi alla cassa integrazione fanno preoccupare in quanto sono ancora due milioni i lavoratori in attesa di ricevere i contributi. Alcuni timidi segnali di ripresa dopo le riaperture sono stati fatti registrare dalle vendite al dettaglio.

ULTIME NOTIZIE OSPEDALE BAMBIN GESU’, SEPARATE GEMELLE SIAMESI

Nell’ospedale romano del Bambin Gesù è stato eseguito con successo un delicatissimo intervento chirurgico che ha consentito la “separazione” di due gemelle “siamesi“, unite per la testa. L’intervento è stato eseguito dopo una fase di studio che è durata oltre 1 anno. Le due gemelline, che hanno 2 anni di età, erano arrivate in Italia dal Centrafrica e la loro “fusione cerebrale” era di un tipo rarissimo e che ha richiesto un intervento molto delicato, che i medici dell’ospedale romano hanno effettuato con molta attenzione e cautela. Ottenendo il risultato sperato.