Le ultime notizie sul caso Sangiuliano-Boccia. Dopo le parole del ministro, arriva la replica di Maria Rosaria Boccia, che parlando al quotidiano La Stampa precisa: “Vi dico tutto sul caso Sangiuliano, il ministro è sotto ricatto”, aggiungendo che il ministro della cultura avrebbe divulgato delle informazioni non corrette, precisando che: “ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe”.

Quindi, sulle presunte pressioni nei confronti di Sangiuliano aggiunge: “Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”. Nel frattempo il ministero della cultura, così come da nota diffusa dallo stesso, sta valutando un esposto sul caso: “Nella giornata di domani (oggi ndr) il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica”. Un caso ancora apertissimo quindi.

Ultime notizie, al via il processo ad Hunter Biden

E’ iniziato il processo nei confronti del figlio del presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden, accusato di frode fiscale. Un po’ a sorpresa, poco prima dell’inizio del dibattimento, i legale dello stesso imputato hanno dichiarato che il loro assistito si dichiarerà colpevole nonostante fino a poco tempo si sia sempre proferito innocente.

Biden junior è accusato di aver frodato il fischio per una somma totale di 1,4 milioni di dollari in quanto non aveva pagato le tasse durante un duro periodo della sua vita in cui era tossicodipendente. La mossa dei legali di Hunter Biden servirà per evitare che lo stesso subisca un processo pubblico con tutto ciò che potrebbe conseguirne.

Ultime notizie, 16enne morto accoltellato: in carcere un coetaneo

Dramma a Bologna dove un 16enne è stato ucciso, assassinato a coltellate da un suo coetaneo. L’episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì e sembra che la morte sia avvenuta durante una lite. Ferito anche un giovane di 17 anni che ha ricevuto una prognosi di dieci giorni, nonché un altro minorenne che però ha rifiutato le cure.

Il 16enne che è deceduto è stato soccorso in condizioni disperate da parte degli uomini del 118, ed è poi morto mentre l’ambulanza lo stava trasportando presso l’ospedale Maggiore. Dopo l’omicidio sono scattate le indagini e grazie anche alle testimonianze dei ragazzini presenti durante la lite si è risaliti al 16enne responsabile, accusato di omicidio e tentato omicidio.

Ultime notizie, strage Paderno: confermato fermo per il 17enne

Così come previsto il Gip di Milano ha convalidato l’arresto del giovane 17enne autore della strage di Paderno Dugnano, il triplice omicidio di madre, padre e fratello di 12 anni. Il minorenne, da qualche giorno a questa parte rinchiuso presso il carcere Beccaria di Milano, dovrà restare quindi ancora in carcere.

Il giudice, nel documento di convalidata, l’ha definito un ragazzo che ha agito con “singolare ferocia e accanimento nei confronti delle vittime”, aggiungendo anche la “preordinazione dei mezzi”, alludendo quindi ad una premeditazione, e infine parlando di un 17enne “propensione a cambiare e ‘aggiustare’ la versione dei fatti”. Il ragazzo viene ritenuto quindi estremamente pericoloso ed è per questo che dovrà restare in carcere.