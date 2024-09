Dramma avvenuto nella serata di ieri a Bologna in via Piave: un 16enne è stato ucciso a coltellate molto probabilmente da un coetaneo. Quanto accaduto, come riferisce Il Resto del Carlino attraverso il proprio sito web, è una rissa fra giovani, tutti ragazzi minorenni, fra cui appunto il 16enne di cui sopra che purtroppo non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. In base alle indiscrezioni emerse sarebbe stato arrestato un altro 16enne, ritenuto presente sul posto al momento della rissa nonché responsabile del brutale gesto. Dopo aver commesso l’omicidio il minorenne sarebbe andato a causa sua e lì è stato infatti rintracciato dalle forze dell’ordine e arrestato.

A denunciare lo stesso erano stati gli altri ragazzini presenti durante il fatto (si parla di almeno tre), che hanno chiaramente descritto il presunto responsabile, favorendo quindi il suo fermo. Una volta raggiunto dai carabinieri, il 16enne non ha opposto resistenza, confessando l’omicidio, e al momento risulta essere indagato per il gesto commesso ma anche per tentato omicidio, avendo probabilmente cercato di colpire altri ragazzini.

16ENNE MORTO ACCOLTELLATO A BOLOGNA: LA RISSA ATTORNO ALLE 22:30

La domanda sorge spontanea, perchè? Cosa è successo ieri sera a Bologna al punto da far commettere un omicidio? La tesi più accreditata è che fra la vittima e il carnefice vi fossero già dei trascorsi, delle vecchie frizioni che evidentemente sono esplose nelle scorse ore, portando alla morte di uno e all’arresto dell’altro.

Come riferito ancora da Il Resto del Carlino, la chiamata ai soccorsi è arrivata attorno alle 22:30/23 di ieri sera, dopo una rissa scoppiata in via Piave: alcuni residenti si sono accorti di quanto stesse accadendo, e sentendo delle urla hanno avvertito le autorità. Fra coloro che gridavano anche la povera vittima, il 16enne accoltellato, e gli amici dello stesso. Si sono quindi recati sul posto gli uomini del 118, che una volta giunti si sono subito resi conto di quanto il ragazzino stesse male. Le sue condizioni erano disperate, e una volta caricato sull’ambulanza è in seguito morto proprio per via dei colpi subiti.

16ENNE MORTO ACCOLTELLATO A BOLOGNA: VITTIMA ERA STRANIERA

Non è chiaro dove sia stato accoltellato il ragazzo, ma immaginiamo un punto dove vi fosse un organo vitale o un’arteria, che non ha purtroppo lasciato scampo allo stesso. Stando a quanto scrive Il Resto del Carlino, la vittima aveva origini straniere e anche un altro ragazzino, un 17enne sempre straniero, sarebbe stato ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita, avendo ricevuto una prognosi di dieci giorni.

Ferito infine un terzo giovane che però ha preferito non recarsi in ospedale. Sul luogo dove si è consumato l’omicidio anche le forze dell’ordine e la polizia municipale, che hanno subito fatto scattare le indagini interrogando i presenti: il caso, come detto sopra, si è comunque risolto nel giro di poche ore con l’arresto di un altro 16enne, anche se restano ancora molte le domande che attendono una risposta.