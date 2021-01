Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, CdM e misure anti Covid: lite nella notte (5 Gennaio)

La riduzione dei tamponi da Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, soltanto 77.993, ha portato anche ad un calo del numero dei nuovi casi di contagio, ieri 10.800, con il rapporto che è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a domenica, così come il numero dei decessi, 348 contro le 347 vittime di ieri. Per quanto riguarda le persone ricoverate in terapia intensiva il saldo di oggi è negativo di 4 unità, mentre è positivo per 242 unità per i reparti ordinari, Numeri in aumento anche per le guarigioni, oggi 16,206. Il Viminale ha reso noto anche il numero dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine, che hanno emesso 1.113 sanzioni pecuniarie, oltre a denunciare 6 persone. Per le attività commerciali controllate, 11,221 in totale, si sono registrate 29 sanzioni ai titolari e 11 chiusure.

Ultime notizie, ieri un Cdm per le nuove misure

Alle 21.00 di ieri riunione del Cdm per valutare le nuove misure da intraprendere contro la pandemia. Vista la scadenza del Dpcm Natale il 6 gennaio, la soluzione più probabile è quella che prevede l’emissione di una ordinanza valida fino alla scadenza del Dpcm precedente, il 15 gennaio, con la certezza di un inasprimento per i giorni del prossimo weekend, 9 e 10 gennaio, quando tutta l’Italia dovrebbe essere di nuovo arancione o rossa. Nello stesso tempo si prevede che le zone gialle siano “rafforzate” includendo il divieto di spostamento da una regione all’altra, lasciando la possibilità, all’interno della stessa regione, di spostamenti di 2 persone come nel recente Dpcm Natale. Una ulteriore misura potrebbe essere quella dell’abbassamento dell’indice Rt per il passaggio a zone di colore diverse. Nel corso del Cdm si discuterà anche della riapertura delle scuole, finora prevista per il prossimo 7 gennaio. Il ministro Boccia, riguardo alle richieste delle regioni di ritardare questa data si è detto contrario se si vogliono invece riaprire gli impianti sciistici il giorno 18. I dati del monitoraggio generale sono attesi per il prossimo 8 gennaio.

Ultime notizie, La situazione in Gran Bretagna

È arrivato ieri sera il discorso del premier inglese Boris Johnson, nel quale ha parlato dell’ampliamento dei contagi e dell’intenzione di dichiarare un nuovo lockdown. Da oltre una settimana infatti i nuovi casi giornalieri sono oltre 50mila e la variante “inglese” del covid è molto più contagiosa. Il numero dei decessi è tornato uguale a quello della primavera scorsa e i reparti ospedalieri sono quasi al collasso. Intanto sono iniziate le vaccinazioni anche con il vaccino Oxford e AstraZeneca.

Ultime notizie, Definita la fusione tra FCA e PSA

Con la definitiva fusione tra i due grandi gruppi internazionali dell’auto, FCA e PSA, è nato Stellantis, un gruppo che si pone al quarto posto tra i produttori mondiali dell’auto con i suoi 400mila dipendenti, un fatturato globale che supera i 180 miliardi di euro ed un numero di immatricolazioni che supera gli 8,7 milioni.

Ultime notizie, Fermati i minori che avevano rapinato un rider a Napoli

La vicenda del rider che è stato pestato e rapinato del suo scooter da 6 ragazzi è arrivata ad un punto di svolta con il fermo dei responsabili. A casa di uno dei ragazzi è stato infatti ritrovato lo scooter rubato. Nel frattempo a Napoli era scattata una gara di solidarietà, anche attraverso la rete, che ha permesso di raccogliere una cifra a favore dell’uomo, un ex macellaio, che dopo aver perso il lavoro era costretto a fare il rider consegnando il cibo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA