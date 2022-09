Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Centrodestra unito a Roma: “Al governo per 5 anni”

In vista delle elezioni politiche che si terranno tra pochi giorni tutti i partiti stanno cercando di convincere gli italiani a dar loro la preferenza nell’urna. Ieri a Roma si è tenuta una manifestazione unitaria del centrodestra alla quale hanno partecipato tutti i leader. Giorgia Meloni ha cercato di rassicurare i possibili sostenitori dichiarando che con la sua elezione a Premier l’Italia non cambierà le sue linee ma nello stesso tempo ha dichiarato ci non volere nel governo nessun ministro che ha fatto parte di quello di Draghi.

Terremoto oggi mar Tirreno M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Lucca

Il leader leghista Salvini ha sfidato Fratelli d’Italia dichiarando che in Lombardia il suo partito sarà quello più votato, ma anche: ‘Il primo atto del governo sarà un decreto energia. Poi stop alla legge Fornero. E via il canone Rai’. Berlusconi ha aggiunto: ‘Siamo la maggioranza del Paese, l’Italia non vuole essere governata dalla sinistra. Votare è un imperativo categorico’.

Equinozio d'autunno 2022, data: oggi addio estate/ Perché quest'anno è 23 settembre

Ultime notizie, Medvedev: “Russia pronta ad usare armi nucleari”

La Russia torna a minacciare il mondo paventando l’utilizzo di armi nucleari. Dopo le dichiarazioni di due giorni fa da parte del presidente russo Vladimir Putin, ieri è stata la volta di Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza, che uscendo allo scoperto ha fatto sapere: “La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potranno essere utilizzate per tale protezione dei territori annessi dopo i referendum”.

Liliana Resinovich foto choc: sangue e tumefazioni/ Il marito "Non l'avevo mai vista"

Intanto proseguono le proteste a Mosca dopo l’annuncio del richiamo di 300mila riservisti: nelle ultime ore ben 1.300 arresti in tutta la nazione, per una situazione che per Putin sta divenendo sempre più incandescente.

Ultime notizie, BCE pronto a nuovo aumento dei tassi

La BCE, la Banca Centrale Europea, si dice pronta ad aumentare nei prossimi mesi i tassi di interesse. Dopo la stretta da tre quarto di punto di inizio mese, la BCE “si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d’inflazione”, che “è probabile che si mantenga su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo”.

E ancora: “Dopo il recupero osservato nella prima metà del 2022 i dati recenti indicano un considerevole rallentamento della crescita nell’area dell’euro, con l’economia che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell’anno e nel primo trimestre del 2023”. La Banca Centrale ha diramato anche gli ultimi dati sull’inflazione, pari al 9.1 per cento ad agosto, e la stima degli esperti all’8.1 per cento nel 2022, al 5.5 nel 2023, e infine al 2.3 nel 2024.

Ultime notizie, il bollettino Gimbe: “Casi covid in rialzo”

Dopo 4 settimane di calo continuo si è invertita la curva dei contagi covid in Italia, così come comunicato dal solito bollettino settimanale di Fondazione Gimba. Nel dettaglio si è registrato un +11.3 per cento negli ultimi sette giorni, anche se i ricoveri stanno continuando a scendere, leggasi -9.6% nei reparti ordinati e -8% in quelli di terapia intensiva. Bene anche il dato dei decessi che ha fatto registrare un -12.8 per cento rispetto a sette giorni prima. Sono in calo infine anche i casi attualmente positivi (-8,8%) e le persone in isolamento domiciliare (-8,8%).

“Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – sono le parole di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, riportate dall’agenzia di stampa Ansa – che passano da quasi 108mila a 120mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 17 mila casi al giorno”.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Continua la risalita dei contagi da coronavirus in atto da alcuni giorni, con il bollettino che indica 22.527 nuovi casi e 60 decessi. Numero che è superiore a quello registrato ieri, quando i casi erano stati 21.190, ma anche al dato della settimana scorsa con 17.978. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe, l’aumento percentuale dell’ultima settimana è stato pari all’11%. Leggera salita anche del tasso di positività che sale al 13,5%.

La discesa dei ricoveri continua con 8 pazienti in meno nelle terapie intensive, 138 in totale e anche nei reparti ordinari dove il calo è stato di 66 unità. I dati regionali vedono 3,841 contagi in Lombardia, dato più alto, e 3.134 in veneto, mentre Lazio e Piemonte sono sotto la soglia del 3mila casi. Il numero odierno dei guariti è stato di 22,835.

Ultime notizie, l’Italia colpita dai terremoti

Tre eventi sismici nella giornata di ieri in Italia; il primo si è verificato in mattinata nelle Marche, nella zona del Piceno, mentre il secondo ha avuto come epicentro Bargagli, un comune nelle vicinanze di Genova ed è accaduto alle 15.39, seguito poi da altre due scosse di assestamento di minore entità. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4,1 ed è stato chiaramente avvertito in tutta la provincia provocando anche dei crolli, senza conseguenze per la popolazione, e l’interruzione della circolazione dei treni sia sulla linea che porta verso Levante che su quelle per Milano e Torino.

A Pieve Ligure, comune che si trova a circa 7 chilometri di distanza dall’epicentro, una statua e alcuni calcinacci sono caduti da una chiesa. Il sisma è stato percepito con chiarezza anche in città e molte sono state le chiamate ai vigili del fuoco, anche se non ci sono state richieste di interventi. L’ultimo evento è avvenuto alle 17.32 nella zona appenninica tra Emilia Romagna e Toscana, con magnitudo 3,8 ed epicentro fissato dagli strumenti a PievePelago. I sismologi hanno dichiarato che tutti gli episodi sono da considerarsi slegati tra di loro.

Ultime notizie, studenti feriti nel crollo di una scala al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma

Il cedimento di una scala ha provocato il ferimento di alcuni ragazzi che si trovavano in gita a Roma presso il Globe Theatre. Gli studenti rimasti feriti sono in totale 12 ed hanno un’età compresa tra i 15 ed 1 18 anni. Dopo essere stati soccorsi sono stati trasportati in vari ospedali della capitale.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 13.30 subito dopo il termine dello spettacolo che era stato organizzato per gli studenti in gita provenienti da Roseto degli Abruzzi. Tutti i ragazzi hanno patologie da trauma. I detriti del crollo sono stati successivamente rimossi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA