Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: contagi covid sopra i 100.000, governo in allerta

Risalgono i contagi di covid in Italia e i positivi tornano sopra quota 100mila. La situazione resta per ora sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda gli ospedali, ma è logico che le autorità del nostro Paese sono in allerta, alla luce anche dell’esplosione di casi di positività nel resto d’Europa, a cominciare dalla Germania. In vista della scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, è molto probabile che questo venga ulteriormente prorogato, almeno fino alla prossima primavera, così come spiegato dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini nella giornata di ieri “è probabile – le parole riportate dall’agenzia Ansa – considerata la recrudescenza del virus e il fatto che ci troveremo in pieno inverno”. Massima attenzione invocata anche da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha spiegato eloquente: “Guai a pensare che ne siamo fuori”. Si cerca di capire se anche da noi i contagi esploderanno o se rimarranno comunque al di sotto della soglia di rischio, e si prenderanno eventualmente nuove misure restrittive in base ai numeri.

CARTOLINA DA NEW YORK/ È tornata la maratona e tutti sono eroi (anche chi guarda)

Ultime notizie, Obama alla CoP 26: “Ora ci sono tante Grete nel mondo”

Durante la CoP26, la conferenza sul clima, in corso in quel di Glasgow, è intervenuto ieri l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. “Il tempo sta scadendo – ha spiegato, come si legge sull’Ansa – abbiamo fatto significativi progressi dall’accordo di Parigi ma dobbiamo fare di più”, sia “collettivamente che individualmente”. Come ricorda Obama quello in corso “E’ un decennio decisivo per evitare il disastro climatico”, aggiungendo che “i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti”. Quindi ha consigliato alcune soluzioni per contrastare il cambiamento climatico, a cominciare dalla riduzione dell’uso del metano che secondo lo stesso ex presidente Usa è “la singola soluzione più veloce ed efficace”. Parlando poi delle generazioni future l’ex commander in chief a stelle e strisce ha ricordato che questa trasformazione del mondo in atto è fonte di “vera ansia e vero pericolo” per i giovani, è una questione “personale. Due anni fa Greta Thunberg ha ispirato migliaia di giovani. ora il mondo è pieno di Grete”.

CICLISMO, GUIDO TAFI MORTO DI COVID/ Era il fratello del grande campione Andrea

Ultime notizie L’Aquila: 15enne fermato per stupro

Dramma in quel de L’Aquila, nota località della regione Abruzzo, dove è avvenuta una violenza sessuale in pieno centro. Come emerso dalle indagini, l’atto meschino sarebbe stato eseguito sulla scalinata dei portici di San Bernardino, nel pomeriggio di sabato scorso, 6 novembre 2021, e di fatto davanti a molta gente che passava di lì. A metterlo in pratica sarebbe stato un ragazzino neanche maggiorenne, un giovane di 15 anni denunciato da un suo coetaneo, che pare sarebbe stato attirato da alcune urla provenienti appunto dalla zona della presunta violenza sessuale. Subito dopo avrebbero chiamato le forze dell’ordine, e sul luogo si sarebbero recati gli uomini della polizia nonché i carabinieri, che avrebbero evitato il linciaggio del presunto responsabile. Secondo quanto sostenuto dal fermato, la giovane sarebbe stata consenziente: questi è stata trasferita presso l’ospedale San Salvatore dove è stata constatata la violenza.

TREDICENNI IN BRANCO/ Crepet: è una generazione fallita, un problema anche di Draghi

Ultime notizie, Salvini: “Dal primo dicembre congressi in più di mille sezioni”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto nella giornata di ieri in vista del congresso nazionale del partito, e parlando a margine della riunione del gruppo regionale della Lega a Palazzo Pirelli, sede della Lombardia, ha parlato così con i giornalisti presenti: “Dal primo dicembre partiamo dai congressi in più di mille sezioni. Noi esistiamo come partito, quindi è un percorso che non fai in un quarto d’ora”. A chi gli chiedeva se vi fosse già una data l’ex ministro dell’interno ha risposto che “sarà un percorso che cerch amo di fare in fretta, sperando che la situazioni sanitaria rimanga sotto controllo”. Intanto, rimanendo in casa Centrodestra, nella giornata di ieri Silvio Berlusconi ha incontrato i coordinatori regionali di Forza Italia sottolineando che “non c’è nessuna egemonia” da parte degli alleati e che il suo partito non è al momento alla ricerca di altre alleanze perché “l’unità nazionale è temporanea e nel 2023 si tornerà alla sfida tra centrodestra e sinistra”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA