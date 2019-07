Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Conte su Lega-Russia: caos in Senato (25 luglio 2019)

Il premier Giuseppe Conte ieri è intervenuto al Senato per parlare della vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega. Il numero uno di Palazzo Chigi è stato interrotto più volte durante il suo intervento a Palazzo Madama, infatti la presidente Casellati è dovuta intervenire per calmare i senatori contestatori. Una parte di senatori del Movimento 5 Stelle ha abbandonato l’Aula quando il presidente del Consiglio ha cominciato a parlare. Un gesto di protesta che hanno spiegato dopo: «Ribadiamo il nostro rispetto per il premier, ma non era lui a dover riferire in Parlamento sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. Ci doveva essere Salvini». Intanto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine dell’informativa di Conte in Aula ha annunciato che i dem chiederanno la sfiducia per Salvini. «Nell’immediato il Pd presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Salvini che scappa dalle sue responsabilità».

Stefano Binda, imputato per l’omicidio di Lidia Macchi, è stato assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva chiesto la conferma della sentenza di carcere a vita inflitta in primo grado a Varese. Dunque, Binda è stato assolto dall’accusa di aver ucciso la studentessa 21enne nel gennaio 1987 in un bosco a Cittiglio. per i giudici togati e popolari presieduti da Ivana Caputo non fu lui a massacrare la ragazza con 29 colpi di coltello. I giudici hanno quindi ordinato l’immediata scarcerazione di Binda, che era presente in aula quando è stato letto il dispositivo della sentenza. «Credo che servisse un minimo di approfondimento in più. Forse è stata una sentenza affrettata. Abbiamo sempre atteso e aspettato per 32 anni, sperando che prima o poi si sapesse la verità», il commento di Stefania Macchi, sorella di Lidia. Ora la famiglia chiede di sapere la verità su quello che è successo quella sera.

Boris Johnson succede ufficialmente a Theresa May: è il nuovo primo ministro britannico. Ha incontrato a Buckingham Palace la regina Elisabetta che gli ha affidato l’incarico. Nel suo primo discorso da premier, Boris Johnson ha detto che la Gran Bretagna deve prepararsi alla “remota” possibilità di una Brexit senza accordo con l’Ue. Ha specificato che non vuole che questo accada, ma il buon senso impone di prepararsi a questo scenario. È attesa per l’annuncio dei membri del suo governo. Intanto la Bbc ha annunciato la scelta di Dominic Cummings, guru della campagna Vote Leave all’epoca del referendum sulla Brexit. È tra i consiglieri di spicco del neopremier. Ci sono grande invece sul ruolo di Jeremy Hunt, sfidante al ballottaggio. Boris Johnson vorrebbe tenerlo al governo per dare un segnale di unità al partito, ma lui recalcitra all’idra di essere “retrocesso” dagli Esteri alla Difesa con Penny Mordaunt.

Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per l’Italia ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud. La prima medaglia d’oro è arrivata con Gregorio Paltrinieri, che ha vinto gli 800 stile libero in maniera trionfale. Ha siglato infatti anche il nuovo record europeo. Poi è toccato all’immensa Federica Pellegrini, che ancora una volta ha vinto la medaglia d’oro nei 200 stile libero. Per la “Divina” salgono a otto i podi mondiali in carriera nei 200 stile libero. Sono 4 i titoli, il secondo consecutivo, 3 argenti e un bronzo. Nel post gara si è lasciata andare a lacrime di gioia. «Non ci credo ancora, ho fatto quello che ho voluto sentendomi come volevo. Sono tanto contenta perché è il mio ultimo mondiale», il commento a caldo di Federica Pellegrini. A Budapest l’oro è stato fortemente voluto, invece in Corea si è ritrovata a lottare per qualcosa di importante «arrivando così di passaggio».



