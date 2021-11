Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Cop26: patto da 20 miliardi per salvare le foreste

Nel bollettino di ieri del coronavirus sono 2.834 i nuovi contagi registrati, con il tasso di positività che scende dall’1,9 di ieri all’1,2. In aumento invece le vittime, 41 oggi dopo le 20 di ieri. Aumento anche per quanto riguarda i ricoveri che sono 385 in totale per quanto riguarda le terapie intensive con un incremento di 21 rispetto al giorno precedente, e 2.992 con un aumento di 129 unità.

Sono ormai in atto da mesi i rialzi delle materie prime, ma ora il rincaro dei prezzi sta toccando anche i consumatori finali, I raccolti più magri che sono avvenuti in Ucraina, l’aumento del prezzo dei trasporti ed anche la speculazione, hanno portato a un aumento a 2 cifre nel settore della panificazione e della pasta. I dati arrivano anche da Ismea, che ha reso noti i risultati di una indagine di mercato che ha riguardato i prezzi; per quanto riguarda il prezzo della farina l’aumento è stato del 38% ed è stata superata la soglia, anche psicologica, di 1 Euro al chilogrammo, raggiungendo 1,09. Anche la pasta integrale ha subito un aumento importante, arrivando a 2,90 Euro mentre per quanto riguarda il pane si è ora a 3,86 Euro per chilogrammo. A causa di questi numeri Federconsumatori ha segnalato all’Antitrust la situazione chiedendo una verifica ed ipotizzando anche la nascita di un “cartello” tra i produttori.

Ultime notizie, la seconda giornata del COP26

Al COP 26 di Glasgow nella seconda giornata dei lavori, dopo una prima che è stata per la maggior parte interlocutoria, sono arrivate delle buone notizie per quanto riguarda l’ambiente, con la decisione di uno stanziamento complessivo mondiale di 19,2 miliardi di dollari, per contrastare la deforestazione, che comprendono sia i fondi pubblici che quelli privati. Lunedì l’India aveva annunciato che l’azzeramento delle emissioni si poteva raggiungere solo nel 2070, mentre oggi più di 100 paesi con l’importante inclusione di Cina e Brasile hanno preso l’impegno di stoppare la deforestazione entro il 2030. Questi paesi in totale hanno circa l’85% delle foreste a livello mondiale. Boris Johnson, primo ministro inglese, ha parlato di un accordo cruciale. Dei 19.2 miliardi di dollari, uno sarà garantito dalla Unione Europea.

Ultime notizie, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham

L’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, torna a guidare una formazione della Premier League, i londinesi del Tottenham, che hanno esonerato il precedente tecnico, Nuno Espirito Santo a causa dei risultati negativi della squadra. Conte nella sua precedente esperienza inglese, aveva allenato un’altra squadra di Londra, il Chelsea, conquistando nei 2 anni in panchina una Premier League ed una Coppa di Lega. Conte ha firmato un contratto che lo lega al Tottenham, che lo aveva già cercato in estate, fino al termine della stagione 2022 – 2023 ed avrà a disposizione un buon budget per rinforzare la squadra.

Ultime notizie, acqua alta a Venezia

La città di Venezia si trova nuovamente alle prese con l’acqua alta nonostante siano state alzate le paratie del Mose, che in 13 mesi sono state azionate 21 volte, non impedendo all’acqua di entrare in città, ma facendo comunque minori danni rispetto alle situazioni che si presentavano in precedenza. Nella notte l’acqua ha raggiunto in laguna i 130 centimetri.



