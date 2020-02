Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, bilancio di 814 morti (10 febbraio 2020)

È salito a 814 i morti registrati in Cina. In nuovo bilancio del contagio ha superato il livello globale della Sars nel 2003 quando morirono 775 persone. Solo negli ultimi due giorni sono morte altre 90 persone. L’Organizzazione mondiale della sanità ha tuttavia previsto che il numero di casi dell’epidemia accertati ogni giorno in Cina si sta stabilizzando. Il responsabile dell’organizzazione sanitaria ha registrato 4 giorni di stabilità dei decessi. Una buona notizia che “riflette l’impatto delle misure di controllo ” adottate tempestivamente. Nella Cina continentale il numero di casi di contagio è di quasi 38000, 2.600 casi in più rispetto alla precedente valutazione giornaliera. Una previsione inferiore rispetto alle quasi 4000 nuove infezioni annunciate martedì dalle autorità sanitarie cinesi.

In seguito alla diffusione in Cina del coronavirus 200 persone, tra cui 8 italiani, sono arrivati in aereo alla base di Raf di Brize Norton in Inghilterra. Un ragazzo italiano è rimasto in Cina a causa dell’infezione del nuovo virus. Per il momento le sue condizioni fisiche sono stazionarie. Gli 8 italiani sono arrivati in Italia intorno alle 14 e messi in quarantena presso l’ospedale del Cielo a Roma. Il gruppo di 56 italiani, ritornati in Italia dal mese di febbraio, sono ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Due bambini, con poche linee di febbre, facente parte del gruppo dei 56 italiani, per precauzione si trovano ricoverati allo Spallanzani. La Farnesina ha fatto sapere che i 56 italiani non presentano segni di contaminazione da coronavirus. Intanto il ministero della sanità inglese ha fatto sapere che si è registrato il terzo caso di contagio nel Regno Unito.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS, 20ENNE DI TAIWAN CONTAGIATO: ERA STATO IN ITALIA

Un giovane di anni 20, proveniente dall’Italia ed atterrato a Taipei-Taoyua, è risultato affetto dal coronavirus. Il Ministero della Salute italiano ha escluso ulteriori contagi per le severe procedure seguite da protocollo. I medici dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma hanno fatto sapere che non si sono registrati casi di contagio, oltre a quelli già accertati.

ULTIME NOTIZIE, THAILANDIA: STRAGE IN UN CENTRO COMMERCIALE

A Nakhon Ratchasima un sergente, Jakrapanth Thomma, di anni 32, ha sparato in un centro commerciale contro la folla, uccidendo 29 persone. Le forze speciali sono intervenute tempestivamente. Il soldato è stato ucciso. Il premier thailandese Prayut Chan-O-Cha ha commentato l’attentato: “Una strage senza precedenti”. In una nota il ministro thailandese ha fatto sapere che il soldato avrebbe compiuto una strage per motivi personali legati alla vendita della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle autorità locali, prima della sparatoria, ci sarebbe stata all’interno del centro commerciale una violenta esplosione ed un incendio legato sicuramente alla deflagrazione. Kongcheep Tantrawanit, ministro della sanità, ha comunicato ai medici degli ospedali delle città limitrofe di prepararsi all’arrivo di numerosi feriti, molti dei quali in gravi condizioni.



