ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, contagi in rialzo in Italia (17 luglio)

Leggero aumento sia delle vittime che dei contagi nella giornata odierna. Questo il bollettino reso noto dalla Protezione Civile nella quale i morti salgono a 20, mentre i nuovi contagi sono stati 230. In totale il numero delle persone decedute a causa del coronavirus supera dunque quota 35mila, e sono 5 le regioni italiane che non hanno fatto registrare nuovi casi, mentre quelle senza decessi sono state 14. Resta alto il livello di attenzione in tutte le regioni e vengono monitorati in modo costante i vari focolai di contagio. Per quanto riguarda gli arrivi in Italia, sono stati vietati quelli di persone provenienti da Serbia, Kosovo e Montenegro.

ULTIME NOTIZIE PALERMO, SI CONTANO I DANNI DELLA BOMBA D’ACQUA

Dopo il temporale improvviso di ieri a Palermo si contano i danni arrecati. La “bomba d’acqua” ha colpito solo una parte della città causando in alcuni sottopassi dei veri e propri fiumi. Sono arrivati anche i racconti di chi si è trovato nel mezzo del nubifragio, ed è riuscito a salvarsi quasi per miracolo. Un uomo ha dichiarato che la figlia più piccola, di soli 3 anni, per lo shock subito non riesce ancora a parlare. Gli esperti climatologi hanno parlato di eventi che si verificano rarissimamente e che sono dovuti a cause straordinarie. Dopo le prime notizie di ieri che parlavano di 2 persone morte, la Protezione Civile ha diramato un comunicato nel quale non sono citate vittime. Per questo nubifragio è stata aperta una inchiesta da parte della Procura.

ULTIME NOTIZIE RECOVERY FUND, RIUNIONE IN SALITE

Si preannuncia in salita la riunione di domani per determinare le linee da seguire per il Recovery Fund per il governo italiano. Il premier Conte è apparso ottimista ma dovrà convincere diversi paesi tra cui l’Olanda con il proprio Primo Ministro Rutte che non intende mollare dalla posizione presa in precedenza, mentre la Merkel ha dichiarato che si potrà trovare un “compromesso” tra le varie posizioni. In questo appuntamento le posizioni di Italia e Francia appaiono convergenti ed anche la Spagna con il Premier Sanchez vedrà il francese Macron prima della riunione UE.

ULTIME NOTIZIE BOOM DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Nelle nostre città si è registrato un vero e proprio “boom” dell’uso dei monopattini elettrici. Molti di questi però vengono usati senza tenere presenti le regole e questo ha suscitato proteste da parte dei cittadini, che chiedono punizioni severe nei confronti dei trasgressori. Molti monopattini sono stati acquistati grazie al contributo governativo del valore di 500 Euro.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, PREOCCUPA LA SITUAZIONE IN AMERICA E IN ISRAELE

Il record dei contagi da coronavirus è degli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati oltre 67mila. Sempre negli USA è stata raggiunta e superata la soglia dei 137mila morti e sono quasi 3 milioni e 500mila i casi totali dall’inizio dell’epidemia. Problemi anche in Israele dove le autorità stanno pensando di istituire una seconda fase di “lockdown” per arginare la seconda ondata di contagi nel paese. Mentre in Francia dalla prossima settimana andrà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, anche in Russia salgono i contagi, ora a quota 750mila.



