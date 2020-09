ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, coronavirus Italia, contagi in calo (2 settembre)

A fronte di un considerevole aumento del numero dei tamponi effettuati (+81.050, ieri erano stati 58mila) in Italia si fa registrare un piccolo calo di nuovi contagi da coronavirus, con aumento di 978 unità rispetto alla giornata di lunedì. Sono ancora positivi attivi 26.754 persone, +676 rispetto a ieri, mentre il dato delle vittime sale a 35.491 visto che nelle ultime 24 ore si sono fatte registrare 8 nuove vittime. Il bollettino del Ministero della Salute segnala la Lombardia come la Regione più colpita +242 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, segue il Lazio a 125, la Campania 102, l’Emilia Romagna 99, il Veneto 97, la Sardegna 50. L’unica Regione a contagi zero nelle ultime 24 ore è stata la Valle d’Aosta.

ULTIME NOTIZIE, ZINGARETTI: “NO A REFERENDUM ATTACCO AL PD

Parole dure da parte del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, riguardo la possibilità che il fronte del No al prossimo referendum sul taglio dei parlamentari possa compattarsi, con alcuni esponenti della maggioranza che potrebbero contravvenire alle indicazioni del partito. “Se si vuole indebolire il Pd e il Governo si chieda apertamente la fine di questa esperienza. Si dica che si preferiscono le elezioni politiche con questa legge elettorale o un ritorno a ipotesi di un Governo di tutti che inevitabilmente umilierebbero ancora una volta la politica”, ha spiegato Zingaretti sottolineando come la maggioranza potrebbe rischiare di sfaldarsi proprio sul tema referendario.

ULTIME NOTIZIE TERRAPIATTISTI SALVATI DA NAUFRAGIO A USTICA

Una storia surreale arriva dalle isole della Sicilia, per la precisione da Ustica dove due 50enni di Venezia sono stati salvati da un naufragio: si erano spinti fin lì convinti che Lampedusa fosse la fine del mondo, convinti del fatto che la Terra sia piatta. Partita in auto da Venezia tre mesi fa per raggiungere Termini Imerese, la coppia di terrapiattisti ha poi iniziato la traversata verso Lampedusa, qualcosa poi è andato storto. Hanno infatti sbagliato rotta e rischiato il naufragio a Ustica. Salvatore Zichici, medico a Palermo dell’Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute, ha raccontato “lo sgomento del sindaco, dei carabinieri e delle guarda costiera, che li hanno visti arrivare stanchi e assetati su una barchetta dopo aver sbagliato rotta e rischiando di fare naufragio”.

ULTIME NOTIZIE SERIE A, OGGI IL CALENDARIO 2020/21

Terminata a inizio agosto la scorsa stagione, estremamente travagliata dopo gli oltre 3 mesi di sospensione per il lockdown, la Serie A 2020/21 apre ufficialmente i battenti con la presentazione del calendario ufficiale. Alle ore 12.00 sarà stilato l’elenco completo delle gare, il weekend in cui avrà inizio il torneo sarà quello di sabato 19 e domenica 20 settembre 2020. Questi i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre 2020; mercoledì 23 dicembre 2020; mercoledì 6 gennaio 2021; mercoledì 3 febbraio 2021; mercoledì 21 aprile 2021; mercoledì 12 maggio 2021. Saranno invece quattro le soste previste: domenica 11 ottobre 2020, domenica 15 novembre 2020 e domenica 28 marzo 2021 (sosta Nazionali); domenica 27 dicembre 2020 (sosta invernale, ripresa: domenica 3 gennaio 2021. La giornata conclusiva verrà invece disputata nel weekend del 22-23 maggio 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA