Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, obbligo vaccinale per tutti gli over 50

Si è tenuto come previsto nella giornata di ieri l’atteso Cdm per le nuove misure di restrizione anti covid, alla luce dei contagi in forte ascesa nelle ultime settimane. La prima decisione di cui si sta discutendo in seno all’esecutivo è l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, senza dubbio la fascia più a rischio ospedalizzazione. Inoltre, i lavoratori sempre over 50 dovranno esibire il super green pass, il certificato verde rafforzato, sul luogo del lavoro. Torna lo smart working ove possibile, mentre le scuole saranno riaperte regolarmente a partire da domani/10 gennaio, a seconda dei calendari delle regione.

Nella giornata di ieri è giunto il consueto bollettino settimane di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha fotografato come sempre la situazione riguardante i posti letto occupati in Italia dai malati covid. La media a livello nazionale è salita rispetto a una settimana fa, al 20 per cento, ed è cresciuta in tredici regioni raggiungendo i livelli più critici precisamente in Valle d’Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). Crescono anche le regioni Abruzzo (al 16%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Lazio (20%),Lombardia (22%), Piemonte (24%), Puglia (12%), Sicilia (24%), Toscana (16%). Rimangono inoltre stabili oltre la soglia limite per restare in zona bianca del 15 per cento Basilicata (20%), Friuli (24%), Marche (23%), PA Bolzano (17%), Sicilia (24%),Veneto (20%). Il tasso è in calo nella PA Trento (al 19%) e Sardegna (9%).

Ultime notizie, Macron vs no vax: “Voglio farli arrabbiare”

Scoppia la polemica in Francia dopo le dichiarazioni di ieri dal presidente Emmanuel Macron. Il capo di stato transalpino ha rilasciato un’intervista al quotidiano Le Parisien in cui ha sottolineato la volontà di ‘rompere le scatole’ ai no vax, fino a che gli stessi non si convinceranno a sottoporsi al vaccino anti covid, introducendo così sempre più misure di restrizione della vita social. “I no vax? Ho molta voglia di farli arrabbiare – alcuni passaggi dell’intervista di Macron al quotidiano parigino – in democrazia, il principale nemico sono le bugie e la dabbenaggine”. E ancora: “Mettiamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, per quanto possibile, l’accesso alla vita sociale”, aggiungendo di definire i no vax degli “irresponsabili” e non più dei “cittadini” francesi. Il presidente ha concluso: “Non voglio far arrabbiare i francesi Ma i non vaccinati… ho molta voglia di rompergli. E continueremo a farlo fino alla fine”. L’opposizione è insorta in massa condannando pressochè all’unanimità le sue parole.

Ultime notizie, turismo ed Epifania: “Montagna resiste”, città storiche al minimo

E’ il sei gennaio 2022, giorno della befana e dell’Epifania 2022, un giorno di festa in parte “azzoppato” dal covid e dalle misure di restrizione. Fra la variante Omicron che ha fatto schizzare alle stelle i contagi e la crisi economica, Federalberghi ha analizzato i dati relativi alle prenotazioni e le possibilità che oggi gli italiani diano vita a gite fuori porte, pranzando nei vari ristoranti: “difficile aspettarsi un boom di partenze per l’Epifania”. La federazione ha comunque spiegato che la montagna sta “resistendo”, almeno fino a domenica 9 gennaio, ultimo giorno di vacanze natalizie, e con un tasso di occupazione medio del 60 per cento. Per i periodo successivi, però, vi sono pochissime prenotazioni, e anche le città d’arte sono al minimo storico, visto che il turismo straniero è praticamente assente.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Ancora nuovi record per i numeri del contagio di coronavirus nel bollettino di ieri. I nuovi casi registrati, a fronte di 1.094.255 tamponi sono stati 189.109 e questo ha comportato anche la salita del tasso di positività che arriva al 17,3%. I decessi odierni sono stati 231, in calo rispetto ai 259 del giorno precedente. Aumentano anche i ricoveri, con le terapie intensive che incrementano di 36 unità, mentre l’aumento dei reparti ordinari è di 452 unità. I nuovi totali sono quindi 1.428 in terapia intensiva e 13.364 nei reparti ordinari. Il numero dei guariti nella giornata odierna è cresciuto di 30.333, portando il numero totale dei contagiati a 1.265.297.

Ultime notizie, trovato il corpo di Liliana Resinovich

A Trieste il copro di una donna avvolta in due sacchi neri è stato trovato nei giardini dell’ex ospedale psichiatrico, che si trovano ad alcune centinaia di metri dalla casa di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa lo scorso 14 dicembre. Gli investigatori pensano che ilo corpo appartenga proprio alla Resinovich. Dalle prime notizie che circolano dopo il ritrovamento, sembra che ilo copro appartenga ad una donna dalla corporatura esile ed una parte era sporgente dal sacco.

Ultime notizie, Djokovic arrivato a Melbourne ha problemi con il visto

Il tennista Novak Djokovic è atterrato nella giornata di ieri a Melbourne per partecipare agli Open d’Australia, prima tappa del Grande Slam 2022. Nella giornata di ieri il tennista aveva annunciato la sua partenza alla volta dell’Australia dopo aver comunicato sui social di aver ricevuto l’esenzione dalla vaccinazione obbligatoria per problemi medici ma senza precisare quali. Secondo alcune voci si tratterebbe della guarigione dal Covid ma Djokovic non l’ha mai annunciata in modo ufficiale. Ora il tennista serbo, che è stato interrogato al momento del suo arrivo, si trova bloccato in aeroporto per problemi riguardanti il suo visto d’entrata nel Paese.

Ultime notizie, il campionato di serie A in balia del covid

Il campionato di calcio di serie A che riparte oggi con la prima giornata del girone di ritorno, si trova a dover fare nuovamente i conti con il Covid 19. Le ultime notizie arrivate sono il rinvio di tre delle partite in programma, quella tra la Salernitana ed il Venezia e quella tra l’Atalanta ed il Torino oltre a quella del Franchi di Firenze tra i viola e l’Udinese. Restano a rischio quella di La Spezia dove dovrebbe essere impegnato il Verona e quella di Bologna con la formazione rossoblù che riceve l’Inter. Tra le gare che potevano subire il rinvio resta invece confermata la sfida dello Stadium tra Juventus e Napoli. La situazione è comunque monitorata in tempo reale con possibili novità dell’ultim’ora.

Ultime notizie, la corsa dell’inflazione

L’Istat ha comunicato i dati relativi all’inflazione del mese di dicembre 2021 e del totale dell’anno, confermando il trend in netta crescita. I numeri percentuali a fine anno sono infatti di un aumento del 3,9% mentre l’aumento del mese di dicembre è stato dello 0,4%. Il traino dell’inflazione è dato soprattutto dai prodotti energetici, ma anche i prodotti alimentari ed in genere il carrello della spesa hanno subito aumenti importanti nel corso dell’anno. Il dato annuale rappresenta un record e non si verificava dal 2008.



