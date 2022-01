Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 gennaio/ Morti in rialzo, record da aprile

Anche oggi andiamo ad analizzare brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute, quello ovviamente della data odierna, 5 gennaio 2022. Dopo il periodo di festa i contagi sono tornati a salire in maniera importante, e anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza negativa visto che i casi di positività emersi sono stati in totale 170.844 a fronte di 1.228.410 tamponi processati sia antigenici quanto molecolari. L’incidenza dei contagiati sul numero totale di test è stata pari al 13.9 per cento, ancora in calo, mentre è altissimo il numero di morti da covid ieri è stato di 259, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 138.045 deceduti per l’infezione.

Negli ospedali cresce il numero di persone ricoverate per covid, e ad oggi vi sono 1.392 malati in terapia intensiva, un dato incrementatosi di 41 unità nelle ultime 24 ore, e altri 12.912 in area medica, per un un surplus rispetto al precedente bollettino pari a 579 allettati. Infine il consueto sguardo finale alla regione Lombardia, dove il numero di contagi è stato ieri pari a 50.104 così come si evince dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 GENNAIO: ZAIA SUL RITORNO A SCUOLA

Intanto si avvicina inesorabile il giorno di riapertura delle scuole, in molte zone d’Italia il 7, ovunque il 10, e il governo sta facendo quadrato con le Regioni per cercare di capire come muoversi alla luce dei numerosi contagi. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto la sua proposta, intervistato ieri dai microfoni del Corriere della Sera: “Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole. Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa”.

“Ma ci vuole l’onestà intellettuale di avvisare i cittadini – ha proseguito Zaia – se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”. Zaia ricorda come la chiusura della scuola l’anno scorso si rivelò giusta: “eravamo in zona rossa, sull’orlo del precipizio, e facemmo un passo indietro”.



