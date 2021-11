Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, covid: si va verso restrizioni solo per non vaccinati

I presidenti delle varie regioni si appellano al governo affinchè eventuali lockdown, chiusure e nuove restrizioni, alla luce dei contagi in aumento, siano riservate solamente ai non vaccinati per scelta. Lo ha spiegato nella giornata di ieri il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti: “Chiederemo al Governo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino, non per le persone che lo hanno correttamente fatto”, le parole dopo una chiacchierata telefonica con Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle regioni. “Se qualcuno deve essere convinto s- ha proseguito Toti – ono coloro che non si sono vaccinati, le misure che devono essere prese, lo devono essere solo per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere”. Al numero uno dei liguri gli ha fatto eco il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha spiegato: “Mi piacerebbe che l’Italia adottasse lo stesso modello dell’Austria. In lockdown, in zona gialla o arancione, ci vanno solo quelli che non hanno fatto il vaccino”.

Nella giornata di ieri si è verificano un omicidio in quel di Modena, nota città della regione Emilia Romagna. Un uomo ha assassinato la propria mamma, dopo di che si è costituito presentandosi presso la questura locale dove ha appunto confessato il delitto, così come riferito dall’edizione online dell’agenzia Ansa. Il fatto si è verificato in un’abitazione sita in via dei Manzini, zona Fratelli Rosselli, non troppo distante dal centro storico modenese, e una volta lanciato l’allarme sul posto si sono recati gli uomini del 118 nonché i vigili del fuoco: una volta entrati in casa le autorità hanno rinvenuto il cadavere della donna, così come spiegato dal figlio. Sul posto, scrive ancora l’agenzia Ansa, anche gli uomini della polizia di stato, che hanno ovviamente aperto un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Ultime notizie, Gelmini: “Green pass resta a 12 mesi”

Non dovrebbe subire cambiamenti, almeno per ora, il green pass: la sua validità dovrebbe infatti continuare ad essere di dodici mesi. A spiegarlo nella giornata di ieri è stata la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, in quota a Forza Italia. Intervistata dai microfoni di Skytg24 durante il programma mattiniero Start, ha confessato: “Al momento la validità del Green pass resta di 12 mesi, ma il Governo monitora con grande attenzione l’andamento dei contagi da Covid-19, sappiamo che quelli invernali sono mesi difficili, favorevoli alla diffusione del virus. Valuteremo sulla base dell’andamento dei contagi”. Negli scorsi giorni si è parlato della possibilità che il governo introducesse una modifica del green pass alla luce dei contagi in aumento, portandolo a 9 se non addirittura sei mesi, tenendo conto anche che la vaccinazione dopo metà anno inizia a scemare in maniera significativa.

Ultime notizie, alta tensione sul confine fra Polonia e Bielorussia

Alta tensione lungo il confine fra la Polonia e la Bielorussia: alcuni migranti bielorussi hanno tentato di entrare in territorio straniero, e la polizia avrebbe cercato di respingere gli stessi sparando del gas lacrimogeno. A riferirlo è stato il ministero della difesa di Varsavia, specificando che l’azione dei militari polacchi è stata solo una risposta al lancio di sassi da parte dei migranti bielorussi. Stando a quanto emerso, così come ricostruito dai polacchi, un gruppo di migranti avrebbe tentato di forzare il valico di Kuznice, riversando in Polonia pietre, bottiglie e altri oggetti. Secondo quanto sostenuto da alcune fonti di Varsavia, i servizi bielorussi avrebbero munito gli stessi poveretti che tentavano di varcare il confine, degli oggetti utilizzati durante gli scontri. Sulla vicenda si è espresso il presidente russo, Vladimir Putin, che ha puntato il dito nei confronti dell’Unione Europea: «Sarebbe opportuno che i leader degli Stati membri dell’Ue e la Bielorussia discutano in modo diretto dei problemi in corso. Basta trattamento crudele sui rifugiati da parte delle guardie di frontiera polacche».

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Nel bollettino di ieri del coronavirus si registra un forte aumento dei nuovi positivi che sono stat i7.698 a fronte dei 5.144 di ieri, ma l’aumentato numero dei tamponi eseguiti ha portato il tasso di positività a scendere fino all’1.1 %. Aumenta invece il numero dei decessi, da 44 a 74, anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 6 unità ed un nuovo totale di 481. Per quanto riguarda invece i reparti ordinari, il nuovo totale è di 3.970, a fronte di 162 nuovi ricoveri.

Ultime notizie, Carrefour dismette 106 negozi e parla di 769 esuberi

La multinazionale d’oltralpe ha parlato con i sindacati di settore spiegando la propria mossa che consiste nella dismissione di 106 negozi in tutta Italia e di avvio della procedura di esubero per 769 lavoratori è dovuta alla “grave situazione economico gestionale”. Carrefour ha assicurato ai sindacati che gli esuberi dei dipendenti saranno su base volontaria e che saranno incentivati. La procedura di esubero riguarda sia gli ipermercati che i market ed i cash&carry, oltre a personale delle sedi amministrative di Milano, Napoli ed altre sedi italiane. Le regioni colpite da questo ridimensionamento sono Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Campania, Liguria e Sardegna.

Ultime notizie, tragedia a Vetralla, bambino di 10 anni ucciso in casa

Un bambino di 10 anni è stato trovato ucciso nella sua casa di Vetralla, a causa di un colpo di coltello alla gola. Insieme a lui si trovava la madre, anch’essa ferita con colpi di coltello. I carabinieri, che sono intervenuti sul posto, hanno rintracciato il marito della donna a cui era vietato di avvicinarsi ai familiari, e lo stanno interrogando sull’accaduto. La scoperta del cadavere del bambino e della madre gravemente ferita è stata fatta dai vigili del fuoco che erano intervenuti su segnalazione di una fuga di gas.

Ultime notizie, Berrettini si ritira dalle Atp Finals

Matteo Berrettini dopo l’infortunio patito nell’incontro di domenica sera contro Zverev, ha provato nella giornata di ieri, ma si è dovuto arrendere ed è stato sostituito da Jannik Sinner che ieri sera alle 21.00 ha preso il posto del connazionale nel match contro Hurkacz, vinto proprio dall’italiano con il risultato di 6-2, 6-2. Berrettini ha dichiarato di essere “distrutto” da quanto accaduto. La Atp finals si stanno svolgendo in Italia al PalaAlpitour di Torino e Sinner si trovava sul posto come prima riserva.



